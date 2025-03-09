ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi

Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'de mezhepsel provokasyonlar planlanıyor. Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz" dedi. Çelik, saldırıların arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettiklerini de söyledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin kalesi olarak nitelendirilen sahil Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"SURİYE'NİN UYDU DEVLETİ HALİNE GETİRME FAALİYETLERİNİ REDDEDİYORUZ"

" Suriye'de Esad'ın başlattığı katliamlarla ortaya çıkan tabloya Cumhurbaşkanımız Suriye'nin güvenliği temelindeki yaklaşımla yaklaşmış ve Baas katliamlarının daha çok duyurulması için en kararlı ve yüksek ses cumhurbaşkanımızdan gelmişti. Lazkiye'de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırıdır. En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelilerindir şiarıdır. Suriye'nin uydu devleti haline getirme faaliyetlerini reddediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunuyoruz. Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunuyoruz. Sorunların birkaç ayda çözülmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkmasıdır. Suriye halkının tamamının temsil edildiği bir yönetimdir. Suriye halkı özgür bir hayat istiyor.

"SALDIRILARIN ARKASINDAKİ ODAĞIN NE OLABİLECEĞİNİ HEMEN TESPİT ETTİK"

Birtakım provokasyonlar ortaya çıktı sivil kayıplar ortaya çıktı. Bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını duyuyoruz. Biz ilk duyduğumuzda arkadaşlarımızla toplantı halindeydi. 30 saniye içerisinde Suriye hükümetine karşı terörist saldırıyı gerçekleştiren grubu duyduğumuzda bunun arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kurumları sahadaki her gelişmeye hakimdir. Esad rejiminin kalıntısı olan birtakım güçlerdir. Sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. Bu bir Nusayri isyanıdır şekilde dil kullanılması yanlıştır. Biz bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gruplara kardeşlik siyaseti ile yaklaşıyoruz. Esad'ın katliamları Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ katliamları da Sünnilere mal edilemez. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz

"TERÖRİSTİN MEZHEBİ OLMAZ, TERÖRİST TERÖRİSTTİR"

İslam barış dinidir. İslamla terör kelimesinin yan yana gelmemesi gerekir. Gerek ülkemizdeki muhalefet partilerinden sunni terörist, dürzi terörist gibi ifadeleri kesinlikle kullanmaması gerekir. Terörist teröristtir. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın gerekse bölgemizdeki insanların mezhep aidiyetleri son derece saygı değerdir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kendisini şu mezhebindenim diye adlandırması doğaldır ancak siyasal mezhepçilik zehirdir. 14 Mayıs-28 Mayıs seçimleri sürecinde o zaman da ifade ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini tanımlarken mezhebi bir ifade kullanmasının, mezhep kimliklerinin siyasete taşınması açısından ne kadar sakıncalı olduğunu değişik vesilelerle ifade ettik.

"HİÇBİR SİVİLİN HEDEF ALINMASINI KABUL ETMEYİZ"

Muhalefet tarafından hükümetimize, partimize ve Cumhur İttifakına dönük bazı eleştiriler yapılıyor. Sivil kayıplarla ilgili olarak bir insanı hassasiyet vurgulanıyor. Hiçbir sivilin hedef alınmasını kabul etmeyiz. Suriye yönetiminin terörle mücadele ederken güvenlik güçlerini siviller konusunda daha hassas davranmaya uyarmaya dönük yaklaşımlarının son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Asimetrik birtakım grupların, bir takım abartılı yaklaşımlar sergileyerek sivillere zarar verenlerin mutlaka gereken şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar olaylar başladığından beri Suriye yönetiminin Cumhurbaşkanı bu konuda yaptıklarının terörle mücadele olduğunu, sivillere hedef almaların hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini net bir şekilde kabul etmiştir. Etnik kimliği ne olursa olsun bütün siviller konusunda hassasiyetimiz en üst seviyededir. Birileri çıkmışlar grupların korunmasına dönük uluslararası müdahale istiyorlar."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı
img

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
img

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan Eker:

arkadaşlar şu anda suriyede htş tarafından çoluk çocuk demeden çok büyük bir katliam yapılıyor. Sonuçta el şara şu anda dünyanın en büyük teröristi. Şu anda italyan marka takım elbise giyince bundan arınmış olmuyor.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

insan öldürüyorlar TC nin garantörlüğünde.Bu büyük bir vebal

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.