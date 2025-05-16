AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'ARA SEÇİM' İDDİASI

Çelik, programın bir bölümünde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Şu anda 8 vekillik boş. Diyelim ki 22 milletvekili daha istifa etti, 30 oldu. Ve bu istifalar oylanacak. Onaylanırsa 90 gün sonra seçim var. Anayasa öyle diyor." sözlerine de yanıt verdi.

Çelik'in, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"BU ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL Kİ"

"CHP'de problem şu, kendi görüşlerini devlet görüşü zannediyorlar. Kendileri seçimle ilgili konuştukları zaman devlet tarafından, siyasi partiler tarafından anında kabul edilmesini bekliyorlar. Çocuksu bir durum var burada. Bir ara gölge bakanlıkları vardı. Vatandaş seçim yapmış, meselelerin çözülmesi için irade koymuş. Aradan kısa zaman geçmiş 'seçime gidelim' deniyor. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Onlar çözemedikleri meseleleri kurultaya götürmeye alışmışlar. Yukarınızda Ukrayna-Rusya savaşı, aşağıda Gazze soykırımı, İran'da hareketlilik var. Balkanlar'da Sırbistan'da diğer ülkeler arasında etnik tartışmaların yine gündeme geldiğini görüyoruz.

"KENDİ BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ TARTIŞMALARI BERTARAF ETMEK İÇİN..."

Bütün bunun içinde safları düz ve sık tutalım dediğim noktada hiçbir yasal ve toplumsal zorunluluk yokken, Özgür Özel'in partisi içindeki tartışmaları örtbas etmek için, kendi başkanlığıyla ilgili tartışmaları bertaraf etmek için kendi gündemi. Bu kendi gündemidir.

"GENEL SEÇİMDE BİZ TÜRKİYE'Yİ YÖNETME HAKKINI ALDIK"

Genel seçimde biz Türkiye'yi yönetme hakkını aldık. Dün de bir anket vardı, son tartışmalardan sonra AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğu yönünde. Biz iktidarız eleştiri bize gelir, sitem bize gelir. Anketlerde ikinci oluyoruz sonra tekrar birinci oluyoruz. 2015'te de hükümet kuramamıştık, birinci partiydik. 7 Haziran seçimlerinde.

"SEÇİME DAHA ÇOK VAR"

Her halükarda sonuç olarak bu süreçlerden Türkiye'nin yönetimini her alanda yönetme yetkisini vatandaştan alacak şekilde siyasi performansımızı koruduk. Siyasette tayin edici olan sonuçtur. Seçime daha çok var. Ekonomik programın güçlü şekilde uygulanması, hedeflere ulaşılması, reformların yapılmasıyla birlikte hiçbir sorun yaşamadığımız açık şekilde görülüyor."