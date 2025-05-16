AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
Haber Videosu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 22 milletvekilinin istifa etmesi halinde 'ara seçim' kararı alınmasının anayasal zorunluluk olduğuna ilişkin sözlerine canlı yayında yanıt verdi. "Genel seçimde biz Türkiye'yi yönetme hakkını aldık" diyen Çelik, "Siyasette tayin edici olan sonuçtur. Seçime daha çok var" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'ARA SEÇİM' İDDİASI

Çelik, programın bir bölümünde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Şu anda 8 vekillik boş. Diyelim ki 22 milletvekili daha istifa etti, 30 oldu. Ve bu istifalar oylanacak. Onaylanırsa 90 gün sonra seçim var. Anayasa öyle diyor." sözlerine de yanıt verdi.

Çelik'in, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"BU ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL Kİ"

"CHP'de problem şu, kendi görüşlerini devlet görüşü zannediyorlar. Kendileri seçimle ilgili konuştukları zaman devlet tarafından, siyasi partiler tarafından anında kabul edilmesini bekliyorlar. Çocuksu bir durum var burada. Bir ara gölge bakanlıkları vardı. Vatandaş seçim yapmış, meselelerin çözülmesi için irade koymuş. Aradan kısa zaman geçmiş 'seçime gidelim' deniyor. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Onlar çözemedikleri meseleleri kurultaya götürmeye alışmışlar. Yukarınızda Ukrayna-Rusya savaşı, aşağıda Gazze soykırımı, İran'da hareketlilik var. Balkanlar'da Sırbistan'da diğer ülkeler arasında etnik tartışmaların yine gündeme geldiğini görüyoruz.

"KENDİ BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ TARTIŞMALARI BERTARAF ETMEK İÇİN..."

Bütün bunun içinde safları düz ve sık tutalım dediğim noktada hiçbir yasal ve toplumsal zorunluluk yokken, Özgür Özel'in partisi içindeki tartışmaları örtbas etmek için, kendi başkanlığıyla ilgili tartışmaları bertaraf etmek için kendi gündemi. Bu kendi gündemidir.

"GENEL SEÇİMDE BİZ TÜRKİYE'Yİ YÖNETME HAKKINI ALDIK"

Genel seçimde biz Türkiye'yi yönetme hakkını aldık. Dün de bir anket vardı, son tartışmalardan sonra AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğu yönünde. Biz iktidarız eleştiri bize gelir, sitem bize gelir. Anketlerde ikinci oluyoruz sonra tekrar birinci oluyoruz. 2015'te de hükümet kuramamıştık, birinci partiydik. 7 Haziran seçimlerinde.

"SEÇİME DAHA ÇOK VAR"

Her halükarda sonuç olarak bu süreçlerden Türkiye'nin yönetimini her alanda yönetme yetkisini vatandaştan alacak şekilde siyasi performansımızı koruduk. Siyasette tayin edici olan sonuçtur. Seçime daha çok var. Ekonomik programın güçlü şekilde uygulanması, hedeflere ulaşılması, reformların yapılmasıyla birlikte hiçbir sorun yaşamadığımız açık şekilde görülüyor."

Kaynak: Haberler.com / Politika
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

bu chp'liler niye aptal oluyor

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Bunlarda bir başkan vardı seçimden iki gün sonra sandığı getirin diyor du,acaba bulaşıcımı bu

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahar Bal:

Anayasa tanımayanlar için boşu boşuna 22 vekilin başını yakmayın sayın Özel.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Özgur efendi durup durup ûlkeyi nasıl karıstırsam derdinde... senin muhalefet anlayışını silkeleyim.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

haberler com hani köfteyi verirler yanında yancılar bedavadır ya. yancı yani burada muhalefet adına güzel bir yorum bulmazsınız . yancı adı üstünde taraflı köftehor yayıncılık anlayışı. inşallah iktidardan biraz destek alıyorsunuzsur hakediyorsunuz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.