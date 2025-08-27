AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Yalanlarına yenisini eklemiş

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu." dedi.

"HÜKMÜ YOKTUR"

"Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır." diyen Çelik, "Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu "tarihin vicdanı" tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur." diye belirtti.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıdığını "Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım."sözleriyle açıkladı.