AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı ziyaret öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünün fotoğrafını paylaşmasıyla ilgili Ak Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı? Her iki partinin farklı değerlendirmeleri olabiliyor ama bu ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar verecek noktaya gelmiyor." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN "ALLAH BANA YETER" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'ne yaptığı iade-i ziyaretin yakınları sürerken, tarihi görüşmeden saatler önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin osyal medya hesabından, parmağında turkuaz taşlı ve üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünün fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Söz konusu paylaşım, Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesinden rahatsız olduğu şeklinde yorumlanırken, AK Parti kanadından da açıklama geldi.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını belirtti. Çelik, şunları söyledi: "Her partide belli siyasetler konusunda partinin yüzde 100'ü böyle düşünüyor deme garantisini kimse veremeyiz. AK Parti'nin ana politikasını belirleyen kurulları ve yöneticileri Cumhur İttifakı'na güçlü bir destekle, hassasiyetle hareket etmektedir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK YOK

MYK toplantılarının ve MKYK toplantıları basına kapalıdır. Girişinde sayın Cumhurbaşkanımız MYK ve MKYK üyelerine sürekli olarak iç ve dış siyasetle, ekonomiyle ilgili önümüzdeki döneme nasıl bakacağımızla ilgili değerlendirme yapar. Talimatlarını verir, görevler verir. Toplantılarda değişmeyen bir şey vardır. Sürekli olarak Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerinin korunması hususunda altını çizer sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de partinin görüşünü en başta genel başkan olarak Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey partiyi bağlar. Cumhur İttifakı konusunda ufak çatlak yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"İTTİFAK BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YOL YÜRÜMEKTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken yurt dışı gezilerine CHP milletvekilleri geliyor. Baykal zamanında sebebi bizde kalsın birden bire kestiler. Bu diyaloğu istemediler. Ben şimdi söylemeyim. Diyalog belli meseleleri konuşmak içindir. İttifak ise belli çatıda birlik ve beraberlik içinde yol yürümektir. AK Parti'nin MHP'den, MHP'nin AK Parti'den ayrılacağı şeklinde bir sürü şey söyleniyor.

"BUNDAN DAHA GÜZEL CÜMLE VAR MI?"

Hem Cumhurbaşkanımız hem sayın Bahçeli'nin vurguladığı bir şey var. Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Türkiye'yi korumak için ortaya çıkmıştır. Bir çıkar ittifakı değildir. 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı? Tabii ki Cumhur İttifakı bileşeni partiler özgün kimliklerinden, orijinal karakterlerinden, siyasi pozisyonlarından vazgeçerek tek parti haline gelmiyor. Temel konularda, ilkeler temelinde çatı oluşturuyorlar. Her iki partinin farklı değerlendirmeleri olabiliyor ama bu ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar verecek noktaya gelmiyor.

Her iki parti kendi karakterine sahip. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan tablodan sınana sınana bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'nin birlikteliği ve partilerin birlikteliği açısından 'Türkiye Yüzyılı' istikametine bakmaya devam ediyor. Günün sonunda, sınana sınana gelmiş güçlü ittifak birlik ve beraberliğini teyit etmiş oldu."