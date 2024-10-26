AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda demokrasimizi, Cumhuriyet'imizi, geleceğimizi ve hukuk devletimizi korumak için güçlü olmamız gerektiği son derece açıktır." dedi.

Çelik, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ceyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırıların birçok hedefinin olduğunu belirten Çelik, "Terör saldırılarının Türkiye'ye dönük, insanımıza, güvenlik güçlerimize zarar verme hedefleri olduğu gibi arka planda Türkiye'yi milli iddialarından, hedeflerinden uzaklaştırma şeklinde birtakım hedefleri de oluyor. Burada hepimiz gördük ki TUSAŞ'ta çalışan kahraman personelimiz, arkadaşlarının şehit olmasının, yaralanmasının üzüntüsüne rağmen ilk andan itibaren bu hain saldırıya inat 'Türkiye'yi bu hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız, gayret ve mücadele edeceğiz' diyerek birlik ve beraberlik mesajları yaydılar." diye konuştu.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel şebekeler ve ülke içindeki vesayet odaklarıyla mücadele ederek öz güven devriminin yolunu açtığını vurguladı.

İstanbul'da yapılan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, savunma sanayisinin Türkiye'nin milli iddialarının omurgası haline geldiğine tanık olduklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Fuarda dün gördüğüm ürünler doğrusu dünya standartlarında, göz kamaştırıcı ürünler. Hem ana hem gök hem de mavi vatanımızda ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması, milletimizin geleceğine en güçlü imzaların atılması için ortaya konulmuş çalışmalar."

"Huzur ve birlik içerisinde yaşayabilmemiz ancak güçlü olabilmemizle mümkün"

Çelik, iktidara geldikleri günden bugüne yürünen yolun somut örneklerinden birinin, savunma sanayisinde gelinen nokta olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda demokrasimizi, Cumhuriyet'imizi, geleceğimizi ve hukuk devletimizi korumak için güçlü olmamız gerektiği son derece açıktır. Uğruna bedeller ödeyerek yıllarca koruduğumuz, göz bebeğimiz vatanımızda huzur ve birlik içerisinde yaşayabilmemiz ancak güçlü olabilmemizle mümkün."

Çelik, bütün savunma ihtiyaçlarını üretebilen tam bağımsız Türkiye'ye doğru gittiklerini belirterek "Bayraktar İHA ve SİHA'larımızla, terörle mücadele ve vatan savunması alanında gerçekleştirdiğimiz büyük oyun değişikliği bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte ülkeyi milli ürünlerle buluşturmak isteyenlerin engellendiğine dikkati çeken Ömer Çelik, "Geçmişte önleri kesilen bu mücadele insanlarının bugün önleri açılıyorsa aradaki fark Recep Tayyip Erdoğan siyasetidir, Recep Tayyip Erdoğan vizyonudur." ifadesini kullandı.

Çelik, kongrelerde gösterilen dayanışma, birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceğine olan inancın en büyük zemini olduğunu belirterek "Kongrelerimizde bu ruha, inanca bağlılığımızı ve Recep Tayyip Erdoğan siyasetinde sonuna kadar beraber yürüyüp destek olacağımızı bir kere daha Ceyhan'dan ilan etmiş oluyoruz." dedi.

Adana ve Ceyhan için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Çelik, bıçakla yaralanan eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Hastanede kontrolü devam ediyor. Fedakar teşkilat mensuplarımız her alanda koştururken maalesef böyle üzücü olaylar da meydana geliyor. Cenabıallah bütün teşkilat mensuplarımızı esirgesin, muhafaza etsin inşallah." diye konuştu.

Kongreye AK Parti Adana Milletvekilleri Sunay Karamık, Faruk Aytek ve Abdullah Doğru ile İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.