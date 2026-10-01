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AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılına hayırlı olsun diledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından TBMM'nin yeni yasama yılına başladığını duyurdu. Çelik, Gazi Meclis'in milli iradenin tecelligahı ve demokrasinin sarsılmaz kalbi olduğunu belirterek yeni yasama yılında atılacak adımların hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışına dair resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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