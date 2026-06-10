Çelik: CHP'deki şiddet teşvik ediliyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin programlarında bazı basın mensuplarının fiziki ve sözlü müdahalelere uğramasına ilişkin, "Bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Özgür Özel ekibine ait milletvekilinin o saldırısından sonra parti hukuku gereği, gereğinin yapılması icap ederdi. Yapılmaması bu şiddetin aslında teşvik edildiği anlamına geliyor. Buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Mahkemenin, 21 Mayıs'ta CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararının ardından düzenlenen programlarda bazı basın mensuplarının fiziki ve sözlü müdahalelere uğramasının" sorulması üzerine Çelik, saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her zaman basın mensuplarının yanında olduklarını dile getiren Çelik, gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili artık bardağın taştığını söyledi.

Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Yani birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir. Yayını engelleme veya o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunmak... Yakın zamanda bunu bir CHP milletvekili gerçekleştirdi. Muhakkak suretle bunun müeyyidesinin olması lazım. Basın mensuplarına, çalıştıkları televizyon ve yayın organlarının yayın faaliyeti bakımından laf atanlar oluyor, eleştirenler oluyor ama fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin saldırısı söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Özgür Özel ekibine ait milletvekilinin o saldırısından sonra parti hukuku gereği, gereğinin yapılması icap ederdi. Yapılmaması bu şiddetin aslında teşvik edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın."

Çelik, gazetecilerin can güvenliğine yönelik düzenlemelere ilişkin de değerlendirmede bulunacaklarını kaydetti.

"Nasıl bilebilirim ki yargı kararını"

Çelik, bir gazetecinin, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır 'mutlak butlan sonrası sizinle uçakta olduğunu, kararı öğrendiğinde, sizin haberinizin olmadığını, uçaktan indikten sonra hızlı bir şekilde kendisinin yanından ayrıldığınızı' bir gazeteciyle paylaştı. Bu diyalogla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, olayın bahsedilen şekilde gerçekleşmediğini söyledi.

Kendisinin, milletvekilleri ile uçağa binmek üzere otobüste olduğunu anlatan Çelik, otobüste sadece selamlaştıklarını, uçakta eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile yan yana oturduğunu dile getirdi.

Başarır'ın uçak içerisinde nerede oturduğunu dahi bilmediğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Otobüsteki süre zaten kısıtlı, bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Mutlak butlan, CHP vesaire öyle bir konu konuşulmadı. Uçakta zaten yanımda Sayın Volkan Bozkır var. Biz ikimiz de eski AB Bakanı olarak AB ile ilgili konuştuk, sohbet ettik. Bahsettiğiniz CHP milletvekili nereye gitti, onu da bilmiyorum. Yok efendim 'mutlak butlan konuşmuşuz.' Ondan sonra 'ben başımı öne eğerek gitmişim' falan filan... Başını öne eğmesi gerekenler, kendi dönemlerinde CHP'yi bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır."

Çelik, "mutlak butlan kararından haberinin olmamasına" ilişkin ise "Yoktu haberim. Nasıl bilebilirim ki yargı kararını? Kendisi de söylüyor zaten." dedi.

"Bu tip hayali şeylere başvurmaya gerek yok"

Tüm bunların bir senaryo olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüsten uçağa giderken karşılıklı selamlaşıyorsunuz, aynı otobüstesiniz. Sadece diğer milletvekili arkadaşlarla bir hal hatır soruluyor. Hiçbir temas yok, hiçbir siyasi konuşma yok, uçakta herhangi bir şekilde yan yana oturmuşluğumuz yok. Fakat bunun üzerine bu şahıs böylesine bir senaryo kuruyor. Siyasetin bu düzeye gelmiş olması, bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey. Ama hiç şaşırmadım. Daha önce de maalesef aynı kişiyle ilgili benzer olaylar söz konusu oldu. Halbuki siyasette rekabeti sürdürecek bir sürü alan var. Yani bu tip hayali şeylere başvurmaya gerek yok. Bunu bir sürü gazeteci arkadaşımız da yazdı. Onları da yanıltmış oldular. Bunu bir siyasi seviyenin düşmesinin örneği olarak yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Her tarafından belli zaten yalan olduğu."

MYK toplantısında CHP'deki gelişmelerin konuşulmadığını, bunun CHP'nin kendi meselesi olduğunu vurgulayan Çelik, bunun, AK Parti'nin vakit ayıracağı bir konu olmadığının altını çizdi.

"En önemli gündemlerin başında milli takımın maçı olacak"

Çelik, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na selamlarını ileterek, her gün onları konuştuklarını söyledi.

Takım için "Siz Hepiniz, Biz Türkiye'yiz" isimli şarkıyı hazırladıklarını anımsatan Çelik, "Onları hepimiz adına orada mücadele eden kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Büyük başarılar diliyoruz kendilerine, anbean takip edeceğiz. Orada bulunan arkadaşlarımız da var, onlar vasıtasıyla da gelişmeleri takip ediyoruz. Kampımız maç tarihine denk geliyor. Kampta önemli siyasi gündemler var. Ama en önemli gündemlerin başında milli takımın maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşlara iyi haftalar dileyen Çelik, gazetecilere "Sizin için de iyi bir hafta olsun. Arkadaşımızın sorduğu soru çerçevesinde söylüyorum. CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun hepiniz için." dedi.

(Bitti)