AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada Gazze'de bir ateşkes var ama bu ateşkes her gün İsrail tarafından ihlal ediliyor. Beyrut'a saldırıyor, Gazze'ye saldırıyor. Öldürmeye ve soykırım siyasetine devam ediyor." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın hangi meslekleri yok edeceğine dair tartışmaların olduğunu hatırlatan Çelik, konuya ilişkin kitaplar okuduğunu ve ilgili podcastleri dinlediğini, tartışmaları takip ettiğini söyledi. Çelik, şöyle devam etti:

"Bence okuduğum kitaplarda çok temel bir yanlış yapılıyor. O da şu, yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte okulun önümüzdeki 10-30 yıl sonra pek çok ülkede ortadan kalkacağını söylerken, öğretmenlik mesleğinin de ortadan kalkacağını söylüyorlar. Bu öğretmenlik mesleğinin ne olduğunu anlamamak demektir. Öğretmenlik mesleği sadece bilgiyi aktaran, bilgiyi öğreten bir meslek değil. Tabii en başta bilginin ne olduğunu bilgiye nasıl yaklaşılacağını da değerlendirmek lazım. Yoksa bugün sosyal medyadan ya da internet yoluyla birçok bilgi elde edilse de bunlara nasıl bakılacağı, hangi açıdan ve hangi metotla bakılması gerektiği konusunda bir bilinç yoksa, eskiden az bilgi yüzünden yapılan yanlışlar bugün metodolojisi olmayan çok bilgi üzerinden yapılıyor. Esasında rehberlik yani öğretmenlik dediğimiz hadise, bize bilgiye hangi açıdan bakmamız gerektiğini, bütün bu bilgi bombardımanı içerisinde sahih olanın, temiz olanın doğru olanın gerçekten çeşitli süreçlerden süzülerek gelmiş olanın hangi bilginin doğru olarak yerine konumlandırılması gerektiği konusunda bir rehberliktir."

"Afrika, baskıyla ve zulümle eşitsizliğe mahkum edilmenin en büyük sembolü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığını, bu zirvenin bir takım özellikleri olduğunu belirten Çelik, "Bir kere ilk defa Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Tabii bunun üzerinde durmak gerekir, dünyanın büyük ekonomilerinin ilk defa Afrika kıtasında G20 formatında bir toplantı yapmasının altını çizmek gerekiyor." diye konuştu.

Afrika'yı sömürenlerin, Afrika'ya kötülük yapanların, halen Afrika'yla kurdukları ilişkilerde barbarlık, katliam, sömürgecilik ve zulümle anılanların refahı paylaşmayla ilgili stratejiler konusunda cimri davranmalarının altının çizilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Afrika, küresel adalet açısından ve bu zirvede de ifade edilen, 'Afrika'yla eşit ve adil ortaklık' mottosu açısından çok daha fazlasını hak eden bir kıta. Bugün gelinen noktada, Afrika'yla eşit ve adil ortaklık söyleniyor. Afrika, baskıyla ve zulümle eşitsizliğe mahkum edilmenin, adaletsizliğe mahkum edilmemenin yeryüzündeki en büyük sembolü. Onurlu, haysiyetli, insan onuruna yakışır bir yaşamı dünyanın her tarafındaki insanlar hak ediyor ama bundan en çok mahrum bırakılmışların, birtakım devletler eliyle Afrika olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bazı ülkelerin Afrika'ya bakarken yer altı ve yer üstü kaynaklarını gördüğünü, Türkiye'nin ise insanları ve gerçek hikayelerini gördüğünü söyleyen Ömer Çelik, "O sebeple de dış politikadaki Afrika yaklaşımımızın çıkar odaklı değil insani, güvenlik açısından, her gittiğimiz yerde eşit ortaklık kurma ve oraların geleneklerine, göreneklerine, beklentilerine içten bir saygı gösterme şeklinde olduğunu bir kere daha ifade etmek gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşmaları ve ortaya koyduğu iradeyle gurur duyduklarını söyleyen Çelik, Türkiye'nin hem küresel dayanışma hem küresel eşitlik hem de dünyanın sürdürülebilirliği açısından en dengeli, en doğru politikaları ortaya koyan ülke olduğunu kaydetti.

Zirvedeki liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada yükselttiği dengeli sesin ve çatışma bölgeleriyle ilgili ortaya koyduğu arabuluculuk liderliğinin ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdiklerine şahit olduklarını anlatan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu son derece önemlidir. Herkesin bir bakıma küresel siyasetin bir marjinal tarafında yer alıp karşı tarafla konuşmadığı, karşı tarafla dengesiz ilişki kurduğu bir dönemde bütün taraflar Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin ne kadar dengeli bir ses olduğunu ifade ediyorlar. Çatışma bölgelerinde ara buluculuk konusundaki liderliğinin tartışılmaz olduğunu ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız hem bu Zirve vesilesiyle hem de MKYK'mızın açılışında yaptığı konuşmada, Gazze konusuna özel bir önem verdi. Hem konuşmalarında hem ikili görüşmelerinde İsrail'in ateşkes başlığı altında bile ateşkesi ağır bir şekilde ihlal eden davranışlarına dikkat çekti ve bu konudaki küresel inisiyatifin daha da sıkılaştırılması gerektiği konusunun altını çizdi.

Gelinen noktada Gazze'de bir ateşkes var ama bu ateşkes her gün İsrail tarafından ihlal ediliyor. Beyrut'a saldırıyor, Gazze'ye saldırıyor. Öldürmeye ve soykırım siyasetine devam ediyor. Yine bu mutabakatın başlangıcında 600-700 yardım tırının girmesi öngörülüyordu. İsrail, bunu henüz 200 düzeyinde veya daha altında tutuyor. Bu konudaki soykırım siyaseti, insanları temel ihtiyaçlarından mahrum etmek şeklinde bir yaklaşımla maalesef devam ediyor. Ateşkes son derece kırılgan bir noktaya gelmiştir. Bu doğrudan Netanyahu'nun açıklamaları ve verdiği emirler yüzünden gerçekleşmektedir. Bütün dünyayı bu konuda, tehlikeye bir kere daha dikkat çekiyoruz."

(Sürecek)