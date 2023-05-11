AK Parti Sözcüsü Çelik: Her bir oya sahip çıkacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaptığı açıklamada, 'Her bir oya sahip çıkacağız. Bir tane daha fazla vatandaşımız oy versin diye hepsiyle görüşeceğiz, hepsiyle konuşacağız' dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her bir oya sahip çıkacağız. Bir tane daha fazla vatandaşımız oy versin diye hepsiyle görüşeceğiz, hepsiyle konuşacağız. Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza, CHP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. İYİ Parti'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından 20 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Doğankent Çayır Mera Parkı, törenle açıldı. AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik, törene yerli otomobil Togg ile geldi. Çelik'i karşılayan vatandaşlar, otomobile yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Çelik ve Togg ile fotoğraf çektirdi. Törende, AK Parti milletvekili adayları ve belediye başkanları da yer aldı.

Konuşmanın ardından Çelik ve beraberindekiler, parkın açılış kurdelesini kesti.