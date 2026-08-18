AK Parti'den Melih Meriç'e saldırıya lanet
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetleyerek, şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ve siyasi alanda da mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Meriç'e acil şifa diledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı