AK Parti Sözcüsü Çelik, Bilal Erdoğan hakkındaki haber için kara propagandadan bahsetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası bir haber ajansında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haber ile ilgili olarak 'Tam NATO zirvesi öncesinde İsveç kaynaklı sözde bir haberle kara propagandanın parçası olan bir haber ajansının, sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunlarla mücadele etmeyi ve cevap vermeyi çok iyi biliriz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası bir haber ajansında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haber ile ilgili olarak "Tam NATO zirvesi öncesinde İsveç kaynaklı sözde bir haberle kara propagandanın parçası olan bir haber ajansının, sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunlarla mücadele etmeyi ve cevap vermeyi çok iyi biliriz" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı Yüreğir Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Adana milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye demokrasisin köklü ve güçlü olduğunu ifade ederek, "Bütün dünyanın gözleri önünde Türk demokrasisinin ne kadar güçlü ve köklü olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu" dedi.

"Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir demokrasi okulu olarak bilinir. Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı sosyal bir yapı gibi göstermeleri ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de ve dünyada 'Gülen Hareketi' diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür. Terör örgütü de neyi hak ediyorsa bunlar da onu hak ediyordur. DEAŞ, YPG, PYD, PKK neyi hak ediyorsa FETÖ de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak terör örgütlerinin bir kısmını mazur göstermeye veya onlara mazeret üretmeye çalışarak kendilerince uluslararası bir siyaset ortaya koyduğunu düşünenler her seferinde Türkiye'nin ortaya koyduğu irade karşısında projelerinin boşa çıktığını görecekler. Hiçbir terör örgütü Türkiye'nin yönünü değiştiremeyecek. Hiçbir terör örgütü ve kara propaganda faaliyeti Türkiye'yi yolundan geri bırakamayacaktır. Bunun en büyük gücü bizlerin birlikteliği ve birliğidir."