AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi: '6 bin 183 yeni üye partimize kazandırılmıştır'

Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, 7 ayda 6 bin 183 yeni üye yaparak Sivas'taki üye sayısının 113 bin 216'ya yükseldiğini söyledi.

Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, parti binasında bası mensuplarıyla bir araya geldi. Ak Parti'nin yeni üye çalışmaları hakkında bilgiler veren Tanrıverdi, 65 mahalle ve 153 köyde saha çalışması yaptıklarını söyledi. Parti teşkilatlarının çalışmaları sonucu 6 bin 183 yeni üye yaptıklarını ifade eden Yusuf Tanrıverdi, "Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre, Ak Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur" dedi.

Sivas'ta üye sayısı 113 bin 216'ya yükseldi

Parti içerisinde Üye Koordinasyon Merkezi kurulduğunu söyleyen Başkan Tanrıverdi, "İl merkezimiz ve tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere yürüttüğümüz yoğun ve planlı bu saha çalışmaları neticesinde 7 ay gibi kısa bir sürede Sivas'ımızda 6 bin 183 yeni üye partimize kazandırılmıştır. Gelinen noktada total üye sayımız 113 bin 216 seviyesine ulaşmış olup bu rakamın seçmene oranı yüzde 23,8'dir. Bu başarı; masa başında değil, sahada, hemşerilerimizle birebir temas kurarak, kapı kapı, gönül gönüle yürütülen samimi çalışmaların bir sonucudur. İlçe teşkilatlarımızdan mahalle temsilcilerimize, kadın ve gençlik kollarımızdan ana kademe yöneticilerimize kadar teşkilatımızın her kademesi, bu sürece büyük bir özveriyle katkı sunmuştur. Ak Parti, milletle kurduğu güçlü bağ sayesinde büyüyen bir harekettir. Sivas'ta elde edilen bu üye artışı, hemşerilerimizin istikrara, hizmet siyasetine ve AK Parti vizyonuna olan güveninin açık bir göstergesidir. Teşkilatlarımız; vatandaşlarımızın taleplerini dinleyen, çözüm üreten ve her zaman sahada olan anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla; Sivas'ımızın her köşesinde, her yaştan hemşerimize ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve AK Parti ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailesine katılarak bizlere güç veren kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS