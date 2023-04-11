AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı sloganları belirledi! "Türkiye Yüzyılı" detayı dikkat çekti
Politika Haberleri
14 Mayıs'taki seçimlere sayılı hafta kala AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda döneminde kullanacağı logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirlendi. Buna göre; "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam", "Doğru adımlarla yola devam" sloganları kullanılacak. Broşürde de Türkiye Yüzyılı başlığı altında ayrıca bir paragrafın yer alması dikkat çekti.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı.
Ak Parti, bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri seçim beyannamesini açıklayacak, milletvekili adaylarını tanıtacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlığın yer aldığı beyannamede, deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlar ön plana çıkacak.
Bunun yanı sıra partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı slogan ve tasarımlar da belirlendi. Kampanya sürecinde vekil adaylarca da kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları partinin sitesinde yer aldı.
AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak. Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafı yer alacak.
Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak. Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.
İşte o tasarımlar: