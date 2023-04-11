AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı sloganları belirledi! "Türkiye Yüzyılı" detayı dikkat çekti

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı hafta kala AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda döneminde kullanacağı logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirlendi. Buna göre; "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam", "Doğru adımlarla yola devam" sloganları kullanılacak. Broşürde de Türkiye Yüzyılı başlığı altında ayrıca bir paragrafın yer alması dikkat çekti.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı.

SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANACAK

Ak Parti, bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri seçim beyannamesini açıklayacak, milletvekili adaylarını tanıtacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlığın yer aldığı beyannamede, deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlar ön plana çıkacak.

BÜTÜN TASARIMLAR VE SLOGANLAR BELİRLENDİ

Bunun yanı sıra partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı slogan ve tasarımlar da belirlendi. Kampanya sürecinde vekil adaylarca da kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları partinin sitesinde yer aldı.

"DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM"

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak. Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafı yer alacak.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak. Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.

İşte o tasarımlar: