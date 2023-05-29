AK Parti Samsun milletvekillerinden 4'ü mazbatalarını aldı

SAMSUN - Samsun 28. Dönem AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu mazbatalarını aldı.

Samsun Adliye Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende 28. dönemde Samsun'u temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu'ya, İl Seçim Kurulu yetkilileri tarafından mazbataları teslim edildi. Törene çok sayıda partili katılırken, mazbatalarını alan vekiller teşekkür ederek sevinçlerini dile getirdiler. Samsun'dan milletvekili seçilen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ise törene katılmadı.

Mazbata töreni sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Milletimiz her zamanki gibi yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı çok yüksek teveccühle birlikte 323 milletvekilimizle Türkiye Büyük Millet Meclisiçatısı altında şehirlerimizi temsil etme görevini bizlere vermiş oldu. Sadece bize oy verenlerin değil aslında bir millet olarak hepimizin seçim sürecini tarif ettik. Artık adına 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yeni bir süreç başladı. Ülkemizin her alanda kalkınma hamlelerine devam edeceğiz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı, bütün mücadelelerin aynı hızda devam edeceği ve başarıya ulaşacağı ortak geleceğimiz olarak tanımladık" dedi.

Mazbata törenine ayrıca Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı katıldı.