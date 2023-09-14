AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Alaçam'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Alaçam'da yeni atanan Kaymakam Fatih Kayabaşı'yı ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Aksu, esnaf ziyareti yaparak halkla buluştu ve Sivri Tepe'de incelemelerde bulundu.