AK Parti Samsun 88. İl Danışma Meclisi Toplantısı - Haberler

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 88. İl Danışma Meclisi Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın basına açık bölümünde protokol üyeleri çeşitli konularda konuşmalar yaptı.

"Yeşilırmak'a kanalizasyon akmayacak"

Belediyenin faaliyetlerinde bahseden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'da yağmur suyu hatları yok. Yağmur suyu hatlarının olduğu yerlerde kanalizasyon hattına bağlı olarak çalışıyor. Arıtma, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarını bitirmekle alakalı Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğümüzde batı yakasının ihalesi yapıldı. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar süreçte başlanmış olacak. Yine arıtma tesisi inşaatımız yüzde 85-90 aşamalarında devam ediyor. Kanalizasyonumuz bugüne kadar Yeşilırmak'a akıyordu. İnşallah arıtma bittiğinde ırmağa akması bitmiş olacak. Arıtılmış şekilde su Yeşilırmak'a deşarj edilecek. Yağmur suyu hattımız da Allah nasip ederse kanalizasyon hattıyla birbirinden ayrı olarak çağa uygun olarak yapılmış olacak" dedi.

"Atakum'a 450 milyon TL'lik kütüphane yatırımı 1 içinde başlayacak"

İhale bedeli 450 milyon TL'lik bir yatırımla Atakum'a kütüphane yapacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Seçimde milletimize verdiğimiz özellikle kırsalda içme suyu ve altyapıyı 2023 sonuna kadar tamamını tamamlıyoruz. Programımızın beklediğimizin önünde olduğunu belirteyim. Merkezdeki çalışmalarda hem TEKNOFEST'le ilgili hem de akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili bu ayın sonunda bitiriyoruz. Sistem olarak komple TEKNOFEST'te devreye alıyoruz. Büyükşehir olarak kütüphane projemiz var. Bu çok önemli bir yatırım. Şu anda ihale edildi. 1 ay içerisinde muhtemelen başlayacak. 30 bin metrekare. İhale bedeli 450 milyon TL bir yatırımla Samsun'a kütüphane yapıyoruz" diye konuştu.

"Rusya- Ukrayna savaşı da İran-Irak savaşının bir benzeri"

Rusya- Ukrayna savaşını, İran-Irak savaşına benzeten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Emperyalistlerin Orta Doğu üzerindeki hesaplarının ne kadar acımasız olduğunu anlatan daha açık bir şey olamaz. İran-Irak savaşında 1 milyon insan öldü. İslam dünyasının 150 milyar dolar kaynağı perişan oldu. Şehirler yıkıldı. Silahlar teçhizatlar yok oldu. Tesisler fabrikalar yok oldu. Ellerini ovuşturarak bu boğuşmayı film seyreder gibi seyrettiler. Savaşı uzatabildikleri kadar uzattılar. Şimdi Rusya- Ukrayna savaşı da İran-Irak savaşının bir benzeri. 'Savaşsınlar ne kadar savaşabiliyorlarsa' deniyor. İran-Irak savaşı 8 sene sürdü. 1998'de her ikisi de bitti. 'Daha savaşmayalım tüketecek kaynağımız kalmadı' dediler. Rusya ve Ukrayna'nın da böyle olmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Rusya-Ukrayna krizinin etkilerini şu anda hissediyoruz"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise "Hakikaten şu içinden geçtiğimiz dönem belki de 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından küresel ölçekte, ekonomik, toplumsal, siyasal anlamda geçirmiş olduğu en zor günlerini geçiriyoruz. Tam küresel bir salgını atlattık, kilitlenen durma noktasına gelen mekanizmalar rahatlamaya başladı. Türkiye bundan güçlü çıktı hamdolsun. Çin'den sonra dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu. Büyüme rakamlarını en yükseğe taşıdı derken bu sefer Rusya-Ukrayna krizi patladı. Bu krizin etkilerini şu anda hissediyoruz. Ama bir de hissedeceklerimiz var. Özellikle dünyanın tahıl ambarı olarak adlandırabileceğimiz ülkelerinde, özellikle yine gaz rezervi konusunda dünya lideri olan bu ülkelerdeki yaşanan bu savaş durumu devam ettiği sürece de etkilerini sonrasında da göreceğiz. Enerji fiyatları, emtia fiyatları, gıda tedarik zincirindeki bozulmalar bütün bunlar küresel ölçekte bütün ülkeleri etkiledi. Türkiye'de bundan etkilendi, etkilenmeye devam ediyor" ifadelerini kutlandı.

Toplantıda AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da birer konuşma yaptı. Program daha sonra basına kapalı devam etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika