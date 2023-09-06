AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar Ferizli'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Ferizli ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bayraktar, Ferizli Belediyesi, tekstil fabrikası ve esnafı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Değirmencik Mahallesi'nde geçmiş dönem meclis üyeleriyle buluştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Ferizli ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Bayraktar, burada Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve parti yönetimi tarafından karşılandı.

Daha sonra belediyeye geçen Bayraktar, çalışmalar ve devam eden projeler hakkında Başkan Gündoğdu'dan detaylı bilgi aldı.

Bayraktar, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasına uğradı. Fabrikadaki üretim sürecini inceleyen Bayraktar, faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi edindi.

Bölge esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Milletvekili Bayraktar, talep ve önerileri dinledi.

Son olarak Değirmencik Mahallesi'ne geçen Bayraktar, burada Ferizli Belediyesinin geçmiş dönem meclis üyeleriyle de buluştu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Ferizli'nin kalkınması için el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada gördüğüm samimi ilgi ve sevgi, bu yolda ne kadar doğru adımlar attığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ı ilçede ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Gündoğdu da Ferizli'nin daha parlak geleceğe sahip olabilmesi için birlikte çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.