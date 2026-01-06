Haberler

AK Parti sahada büyüyor: Üye sayısı 664 bin arttı

AK Parti sahada büyüyor: Üye sayısı 664 bin arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş açıkladı: AK Parti'nin üye sayısı 664 bin artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı.

Yargıtay tarafından açıklanan resmî verilere göre, Ak Parti'nin üye sayısı son dönemde 664 bin 568 kişi artarak 11 milyon 543 bin 301'e yükseldi. Böylece Ak Parti, Türkiye'de en fazla üyeye sahip siyasi parti olma konumunu sürdürdü.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR ÜYE SAYISINI ETKİLİYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üye sayısındaki artışın teşkilatların sahadaki çalışmalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Büyükgümüş partinin belirli bir zaman dilimi içinde ulaştığı bu üye artışının, teşkilat yapısının aktifliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

TALEP VE BEKLENTİLER DİKKATE ALINIYOR

Açıklamada, Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti sahada yürütmeyi esas aldığı, karar süreçlerinde vatandaşın talep ve beklentilerinin dikkate alındığı vurgulandı. Bu yaklaşımın, partinin geniş bir toplumsal tabana hitap etmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan, son dönemde muhalefet partileri ve sosyal medyada paylaşılan bazı kamuoyu araştırmalarında yer alan sonuçların aksine, üye sayılarındaki artışın sahadaki seçmen eğilimlerine dair farklı bir tablo sunduğu değerlendiriliyor. Parti kaynakları, bu verilerin, vatandaşın Ak Parti'ye yönelik desteğinin ve güveninin devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor.

VATANDAŞLA DOĞRUDAN TEMAS

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen siyasi çalışmaların, doğrudan vatandaşla temas esasına dayandığı ifade edilirken, üye artışının da bu sürecin bir sonucu olduğu aktarıldı. AK Parti teşkilatlarının, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda saha çalışmalarını sürdüreceği ve üye tabanını genişletmeye yönelik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti