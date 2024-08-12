AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinde Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu

AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yönetim kurulu listeleri belli oldu. 55'er kişiden oluşan yeni listelerde şu isimler yer aldı:

Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural başkanlığındaki yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Abdullah Güllal

Abidin Gücüyener

Adem Karakuyu

Ali Çelik

Arif Kale

Aytaç Ekşioğlu

Aytaç Un

Bayram Selalmaz

Bayram Kavak

Bülent Saygı

Cihat Tüfek

Durmuş Akkaş

Ekrem Bozkurt

Faruk Karalar

Ferdi Avşar

Fevzi Özer

Halil Çarboğa

Halil Can

Hamdi Kaya

Hasan Taşçıoğlu

Hayri Köse

İlyas Yazıcı

İsmail Tektek

Kani Çiftçi

Mehmet Akyıldız

Mehmet Nuri Ulu

Mehmet Zahid Bayrak

Mesut Tekinli

Muhammed Talka Çekiç

Mustafa Oruç

Mustafa Kaya

Mustafa Semih Erkek

Mustafa Talha Ünlü

Oğuzhan Uzun

Orhan Köseoğlu

Ramazan Atak

Recep Kantar

Sadettin Çakar

Serdar Kestel

Serdar Ünlüce

Serpil Demirkol

Sezgin Yalçın

Şaban Çakal

Şerife Doğan

Tevfik Demiryürek

Turan Ertekin

Uğur Güçlü

Uygar Güneş Uçar

Vedat Akbıyık

Veysel Gaznepoğlu

Yasin Turgut

Yusuf Öznalbant

Zeliha Çetinkaya

Zeyit Keskin

Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya başkanlığındaki yönetim kurulu listesi ise şöyle:

Ahmet Korkmaz

Ahmet Safa Poyraz

Ahmet Uzun

Ali Özdemir

Alparslan Bektaş

Aysun Peker

Barış Kocaoğlu

Bayram Üstün

Burak Sarıkaya

Canan Kılıç

Derya Çakır

Emin Sapmaz

Emine Keskin

Emre Akbaş

Erdin Aygün

Ersin Çatlı

Esra Kaya

Furkan Taha Gürer

Gökhan Sever

Hakan Değirmen

Hasbi Külahlı

Hüseyin Öksüz

İlhami Konyar

İsmail Hakkı Balcı

İsmail Yağcı

Kadir İycil

Kemal Erkan Sarmaşık

Mehmet Alp

Mehmet Gökalp Yönlüer

Mehmet Yel

Neslihan Ateş

Nevzat Ergün

Nevzat Kaya

Nuri Şimşek

Okan Çiğdem

Okancan Gezer

Oktay Birgül

Orhan Oflaz

Ragıp Akpolat

Recep Çakır

Recep Ertekin

Samiye Gündüz

Selahattin Akar

Selçuk Demirdöver

Semih İkbal

Serkan Akkol

Sinan Turhan

Şaban Şan

Şaban Yaşa

Uğur Murat Şen

Yağmur Kaplan

Yalçın Çetin

Zeynep Sarıköse

Zeynep Şen - ESKİŞEHİR