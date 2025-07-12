AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez çalındı: Dünya bizi bekler

Ak Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve bakanlar katıldı.

KÜRSÜYE ÇIKARKEN YENİ ŞARKI ÇALINDI

Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken AK Parti'nin yeni şarkısı çalındı. Salondaki partililer, alkışlarla şarkıya tempo tuttu.

"KÜRESEL LİDER" VURGUSU

Şarkıda yer alan ifadeler şöyle:

Şarkının sözleri şöyle:

"Alnımız AK/Geleceğe bak/Uyku yok bize/Haram yorulmak

Halk için Hakk'la/Küresel yolda/İşte AK Parti/Dimdik ayakta

Milletin gücüyle/Sınırları aşan/Türkiye'nin Lideri/İşte AK Parti

Milyonlar nefer/ Dünya bizi bekler/O bir küresel lider/Recep Tayyip Erdoğan

Meşaleni yak/Haydi sen de kalk/Tarih yeniden/Yazılıyor bak

Sınırları aş/Mazluma ulaş/Artık silinsin/Gözlerdeki yaş

Milletin gücüyle/Sınırları aşan/Türkiye'nin Lideri/İşte AK Parti

Milyonlar nefer/Dünya bizi bekler/O bir küresel lider/Recep Tayyip Erdoğan"

2028'E GİDEN YOLDA YENİ KAMPANYA SİNYALİ

Şarkı sözlerinde yer alan "tarih yeniden yazılıyor" ve "dünya bizi bekler" gibi ifadeler, AK Parti'nin küresel vizyon ve liderlik iddiasını vurgularken, yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde partinin iletişim kampanyasında kullanılabilecek güçlü bir söylem altyapısı sunduğu değerlendirmelerine neden oldu.