AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez çalındı: Dünya bizi bekler
AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yeni tanıtım şarkısı ilk kez dinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken "Dünya Bizi Bekler" adlı yeni şarkı çalındı. Yeni şarkıya salondaki partililer alkışlarla eşlik etti.
Ak Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve bakanlar katıldı.
KÜRSÜYE ÇIKARKEN YENİ ŞARKI ÇALINDI
Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken AK Parti'nin yeni şarkısı çalındı. Salondaki partililer, alkışlarla şarkıya tempo tuttu.
"KÜRESEL LİDER" VURGUSU
Şarkıda yer alan ifadeler şöyle:
Şarkının sözleri şöyle:
"Alnımız AK/Geleceğe bak/Uyku yok bize/Haram yorulmak
Halk için Hakk'la/Küresel yolda/İşte AK Parti/Dimdik ayakta
Milletin gücüyle/Sınırları aşan/Türkiye'nin Lideri/İşte AK Parti
Milyonlar nefer/ Dünya bizi bekler/O bir küresel lider/Recep Tayyip Erdoğan
Meşaleni yak/Haydi sen de kalk/Tarih yeniden/Yazılıyor bak
Sınırları aş/Mazluma ulaş/Artık silinsin/Gözlerdeki yaş
Milletin gücüyle/Sınırları aşan/Türkiye'nin Lideri/İşte AK Parti
Milyonlar nefer/Dünya bizi bekler/O bir küresel lider/Recep Tayyip Erdoğan"
2028'E GİDEN YOLDA YENİ KAMPANYA SİNYALİ
Şarkı sözlerinde yer alan "tarih yeniden yazılıyor" ve "dünya bizi bekler" gibi ifadeler, AK Parti'nin küresel vizyon ve liderlik iddiasını vurgularken, yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde partinin iletişim kampanyasında kullanılabilecek güçlü bir söylem altyapısı sunduğu değerlendirmelerine neden oldu.