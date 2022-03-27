AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programları" tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programları" sona erdi.

Partinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla organize edilen program Balıkesir merkez ile Bandırma ve Havran ilçelerinde gerçekleştirildi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye yolunda hedeflerinin 2023 seçimleri olduğunu belirtti.

Milletin desteğiyle yola çıkıp birçok hizmeti, sessiz devrimleri gerçekleştirdiklerini belirten Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Ak kadrolar olarak aynı düşünüp aynı hareket etmemiz lazım. Bugüne kadar sergilediğimiz uyum ve koordinasyon becerisini geliştirerek, mahallelerimizdeki sandık görevimizden il yönetimine kadar görev üstlenen, sorumluluk alan her birimizin 'görev kutsaldır hassasiyeti' ile hareket etmesi lazım. Büyük AK Parti ailesi olarak hep beraber aynı dili konuşmalı, 20 yılda yapılan hizmetleri ve ülkemizin geldiği noktayı, 20 yılda AK Parti'mizin gerçekleştirdiği hizmetleri bıktırmadan anlatmak, gerçekleri ve gelecekte yapacaklarımızı, hayallerimizi, ufkumuzda gördüğümüz Türkiye'yi ve geleceğimizi beklentilerimizi, umutlarımızı milletimize aktarmak gerekir. Sözümüzle, davranışlarımızla, insanlarımıza, gençlerimize umut vermeliyiz ve aynı hedefe yürümeyi başarmalıyız."

Eğitim programlarına, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, önceki dönem Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Birol Şahin, ilçe belediye başkanları, il yönetimi, il kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ilçe başkanları 20 ilçenin mahalle başkanları katıldı.