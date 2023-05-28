AK Parti'nin seçim zaferi kutlandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da parti binası önü ve kent meydanlarında toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını kutluyor.

Bazı vatandaşlar, Konya ve ilçelerinde araçlarıyla sokaklarda, caddelerde konvoy oluştururken, bazı vatandaşlar da AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde kutlama yapıyor.

Kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan partililer de burada sanatçı Uğur Işılak'ın verdiği konserle seçim sonucunu kutladı.

Meydandakilere hitap eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, vatandaşların sabah saatlerinden itibaren sandığa giderek bu kararı verdiğini söyledi.

Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini belirten Angı, "Tüm Konya burada olmalı. Artık sandıklar geride kaldı. Bu ülkeyi güçlü kılmak için, birlikte kardeşçe, Türkiye'nin kazandığı büyük Türkiye coşkusunu gelin hep birlikte yaşayalım. Cumhur İttifakı'nı oluşturan tüm partililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da meydanı dolduranlara teşekkür etti.

Bundan sonra kente çok daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceklerini vurgulayan Altay, "Rabbim'e, bu güzel şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek az. Ne kadar çalışırsak çalışalım, sizin bize verdiğiniz desteğin karşılığı olmaz." ifadesini kullandı.

Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı, Karaman'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar seçim sonucunu kutluyor. Bazı vatandaşlar da kent merkezi ve ilçelerde araçlarıyla konvoy oluşturarak tur atıyor.