AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi, aralarında Binali Yıldırım da var
Politika Haberleri
AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. 75 kişilik MKYK'da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yerini korudu. Yeni dönemde MKYK'da yer almayacak isimler arasında Binali Yıldırım da var.
Ak Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop listede yer almayan isimlerden oldu.
AK Parti'nin 18 kişilik mevcut MYK'sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.
MKYK'ya yeni giren isimler arasında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK'ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç'ın oğlu Mücahit Arınç'da yeni MKYK'ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.
75 kişilik MKYK'da eski listeden 49 isim yer almadı. Bir önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yerini korudu.
Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:
- Abdurrahim Fırat
- Abdurrahman Kurt
- Ahmet Gündoğdu
- Ahmet Sami Ceylan
- Alaattin Parlak
- Ayhan Salman
- Ayşe Böhürler
- Bayram Şenocak
- Behiye Eker
- Bekir Bozdağ
- Binali Yıldırım
- Burhan Sakallı
- Bülent Tüfekçi
- Büşra Paker
- Cem Şahin
- Cüneyt Yüksel
- Derya Yanık
- Emine Zeybek
- Fatih Çiftçi
- Fatma Aksal
- Fatma Güldemet Sarı
- Hacı Bayram Türkoğlu
- Haluk İpek
- İsa Sinan Göktaş
- İsmail Cenk Dilberoğlu
- Jülide Sarıeroğlu
- Leyla Şahin Usta
- Mehmet Ali Zengin
- Mehmet Nil Hıdır
- Mehmet Özhaseki
- Metin Bulut
- Metin Külünk
- Murat Baybatur
- Mustafa Köse
- Mustafa Yel
- Mücahit Birinci
- Nurcan Dalbudak
- Nurettin Canikli
- Özlem Zengin
- Öznur Çalık
- Resul Kurt
- Seda Sarıbaş
- Sumru Altuğ
- Sunay Karamık
- Şamil Tayyar
- Şaziye Gündüz
- Tahir Akyürek
- Tuba Vural
- Ahmet Büyükgümüş
- Ali İhsan Yavuz
- Belgin Uygur
- Çiğdem Karaaslan
- Efkan Ala
- Emre Ete
- Erkan Kandemir
- Fatih Şahin
- Fatma Betül Sayan Kaya
- Hamza Dağ
- Hasan Sert
- Lütfiye Selva Çam
- Hayati Yazıcı
- Halil İbrahim Yıldız
- Mehmet Kasım Gürpınar
- Menderes Türel
- Metin Tarhan
- Mustafa Şen
- Orhan Miroğlu
- Ömer Çelik
- Ömer İleri
- Sevan Sıvacıoğlu
- Sümeyye Bozkurt
- Şebnem Koçakelçi
- Türk İslam Karakoç
- Vedat Demiröz