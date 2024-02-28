AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan "İçkiyi yasaklayacak mısınız?" sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ, bir gazetecinin, "Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusuna, "Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." yanıtını verdi.

HAMZA DAĞ'DAN "ALKOL" SORUSUNA YANIT

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Hamza Dağ burada gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Hamza Dağ

"BELEDİYENİN TESİLERİNDE ALKOLÜ YASAKLAYACAK MISINIZ?"

Hamza Dağ bir gazetecinin, "Ensar Vakfı, TURGEV gibi kurumlar gibi İzmir'de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusunun ardından ilginç ifadeler kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM, İL MÜFTÜLÜĞÜNE TALİP DEĞİLİM"

Dağ, "Benim cevabım çok net. Bunlar da manşet olacak. Basına kapalı bir yerde söylemiştim. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim" dedi.