AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Parti Sözcüsü Çelik açıkladı

AK Parti'nin İstanbul için yerel seçimlere yönelik yaptığı temayül yoklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan temayül yoklamasına ilişkin konuşan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının ne zaman açıklanacağına yanıt vererek, "Aralık ayının sonuna kadar yetişecek. Geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirdi. Temayül yoklamasına ilişkin ise AK Parti sözcüsü açıklama yaparak, İstanbul'daki il ve ilçe adaylarının kamuoyuyla ne zaman paylaşılacağını aktardı. Çelik, konuya ilişkin konuşmasında, "Aralık ayının sonuna kadar yetişecek. Geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geldi.

"ADAYLARIN AÇIKLANMA SÜRECİ ARALIK AYININ SONUNA KADAR YETİŞECEK"

Toplantıya ilişkin ise AK Parti Sözcüsü Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul için il ve ilçe adayları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt veren Çelik, "Aralık ayının sonuna kadar yetişecek. Geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok." ifadelerini kullandı.





Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız, her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın, hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede vatandaşımızın iradesini Türkiye'nin yer tarafında sorulması, vatandaşın iradesini yansıtması bakımından teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü çalışmamız İstanbul il başkanımızın ev sahipliğinde ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları başkanımızın katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıyı Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmiştir.

Genel seçimlerindeki başarımızdan sonra yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti geleneği olan demokratik temayülün gerçekleşmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görüşmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

"ORTAK AKLI ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tüm siyasi partilere örmek olacak bir modeliz. Genel Başkanımızın konuşmasında ortaya konan irade şudur: Ortak aklı üretmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleriyle hangi adayı görmek istiyorlarsa bütün süreçlerin yansıtıldığı güçlü bir mekanizma çalıştırılmaktadır. Bu siyasi tarzımız tüm partilere örnek olacak bir modeldir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmak için kapalı zarflarda görüşlerini ifade ettiği, tam demokratik sürecin işletilmesi için vatandaşımızın iradesinin ortaya çıkması için çalışmalara yönlendirilmektedir. Siyasi partiler halkın gündemiyle ortaya çıkmalıdırlar. Milletimiz için bu çalışmaların katkısı büyük olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız kapalı zarflar verildikten sonra teşkilat üyelerimizin görüşlerini dinlemektedir. Bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Cumhurbaşkanımız söz vermiştir. Bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmalarımız için bir yol gösterici olacaktır."