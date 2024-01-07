Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Yücel Yılmaz olarak açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti tarafından bugün yapılan aday tanıtım toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı, bugün kamuoyuna duyuruldu. 2019'dan beri Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yücel Yılmaz, yeniden aday gösterildi.

Yücel Yılmaz Kimdir

Yücel Yılmaz, 1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babasıdır. Eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat ve Ticaret Politikası Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.

Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda kurucusu olduğu birliğin başkanıdır.

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Yücel Yılmaz, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir. - BALIKESİR