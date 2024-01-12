AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

Ak Parti, pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısını Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle erteledi.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü Ankara'da yapacağı aday tanıtım toplantısını iptal etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."