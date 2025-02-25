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AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen Mesut Özil sessizliğini bozdu. Kendisini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü ifade eden Özil, "Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum" dedi.

Ak Parti 8. Olağan Kongresi'nde parti yönetimi yenilendi. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısının değiştiği kongrede, en dikkat çeken isimler arasında eski futbolcu Mesut Özil yer aldı.

AK Parti MKYK'ya giren Mesut O¨zil sessizliğini bozdu

"ŞİMDİ ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI"

Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Mesut Özil, AK Parti MKYK'ye seçilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK'ya giren Mesut O¨zil sessizliğini bozdu

"GURURLUYUM, ALLAH UTANDIRMASIN"

Günaydın'a konuşan sözlerinin devamında çok çalışacağını ifade ederek "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı! Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

bu adam yat ta yaklaşık 10 kadınla pudra partisi veren adam değilmiydi bilen varsa bana cvp versin ..

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Haber YorumlarıTuran KURT:

Tek yaptığın iş top oynamak Topunan mı vatanı yükselteceksin Top ile kurtulan varanın …

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Haber YorumlarıErol Birol :

Bir sen eksiktin şimdi kadro tamamlandı. Şimdi enflasyon düşecek ve ülke feraha kavuşacakdır.

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Haber Yorumlarıdhzmr7j26g:

HAYİRLİ OLSUN İNŞALLAH

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Gördük Türkiye sevdanı. Alman milli takımını seçerek koydun ortaya.

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

vay arkadaş ne Türkiye sevdasıymış sen yıllarca alman milli takiminda oyna Türk milli takimini seçme alman kic ina tekmeyi vurunca Türkiye sevdalısı ol yarinda milletvekili olur artık almana mı çalisir Türk e mi onu bilemem

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

Mesut Türk milli takımında oynamaktan daha milli olamaz.

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