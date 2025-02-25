AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Ak Parti 8. Olağan Kongresi'nde parti yönetimi yenilendi. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısının değiştiği kongrede, en dikkat çeken isimler arasında eski futbolcu Mesut Özil yer aldı.

"ŞİMDİ ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI"

Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Mesut Özil, AK Parti MKYK'ye seçilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak" şeklinde konuştu.

"GURURLUYUM, ALLAH UTANDIRMASIN"

Günaydın'a konuşan sözlerinin devamında çok çalışacağını ifade ederek "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı! Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.