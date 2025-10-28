Haberler

AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü büyük coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin iradesinden ve istiklalinden ödün verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyet'in Türk milletinin cesareti ve kahramanlığıyla kurulduğunu vurgulayan Karaaslan, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin istiklal uğruna verdiği şanlı mücadelenin taçlandığı gündür. Zor koşullara ve imkansızlıklara karşın milletimizin cesareti ve kahramanlıklarıyla kurulan Cumhuriyet'imiz, bize şanlı ecdadımızın olduğu kadar evlatlarımızın da emanetidir. Bu emanete sahip çıkarak Cumhuriyet'imizi ilelebet muhafaza etme görevi, bugün her birimizin en önemli sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türkiye'nin bugün sağlık, sosyal politikalar, bilim, teknoloji, enerji, savunma sanayisi ve uzay çalışmaları gibi birçok alanda elde ettiği başarılarla "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Küresel sistemin yeniden kurulduğu, uluslararası alanda büyük dönüşümlerin yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünyadaki etki gücünü artırmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye bölgesel ihtilaflarda arabuluculuğu umulan, küresel sorunlarda inisiyatifi ve liderliği beklenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyet'in 102. yılında kardeşlik içinde 86 milyon vatandaşın bir ve beraber olarak Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağına, milletimizin azmi, gençlerin heyecanı ve kadınların gücüyle Cumhuriyet'imizi daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu gurur günümüz vesilesiyle vatan topraklarımızın her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Politika
