Ak Parti Milletvekilleri Sırakaya ve İstanbul Havalimanı'nda oy kullandı

İSTANBUL - 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili olmaya hak kazanan AK Parti İstanbul Milletvekilleri Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için İstanbul Havalimanı'nda oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı gereği bu sabah saat 08.00'de başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü İstanbul Havalimanı dış hatlar giden yolcu bölümündeki sandıkta oy kullandı. Sırakaya ve Üçüncü, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yoğun bir teveccüh gösterdiklerini görüyoruz"

AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Zafer Sırakaya, "Bugün bir kez daha 73 ülkede 167 noktada 3 bin 455 sandıkta ve 46 gümrük kapısında vatandaşlarımız sandıklara gidiyorlar. Bir demokrasi şöleni içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir kez daha birinci turda yaptıkları gibi sandıklara sahip çıkacaklarını, Türkiye'nin gelişim sürecini yakinen takip eden vatandaşlarımız demokratik haklarından muhakkak faydalanacaklarını biliyoruz. Sabahın erken saatlerinde itibariyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy verecek noktalarda yoğun bir teveccüh gösterdiklerini görüyoruz. Vatandaşlarımızın her birisinin bir demokratik olgunluk içerisinde Türkiye'mizdeki seçim sürecine katkı sunacaklarını yakinen görüyoruz" dedi.

"Sandıklara sahip çıkmalarını temenni ediyoruz"

Seçmen kütüğünün yurtdışında bulunduğunu ve ilk oylarını Köln Başkonsolosluğu'nda kullandıklarını ifade eden Sırakaya, "Şu an İstanbul'daki seçim sürecine destek vermemiz hasebiyle bu seferki oyumuzu İstanbul Havalimanı'nda kullanmış olduk. Vatandaşlarımızın oylarını seri bir şekilde kullanabilme imkanının sağlanmış olduğunu görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. İlk turda olduğu gibi yüzde 53.7'lik bir siyasi katılım gerçekleştirilmişti. 1 milyon 800 binden fazla vatandaşımız sandığa gitmişti. Türkiye'deki seçmenin yüzde 5'i yurt dışında yaşamakta. İkinci turda da aynı katılımın gösterilmesi için vatandaşlarımızın mutlaka sandığa giderek 20-24 Mayıs tarihleri arasında sandıklara sahip çıkmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Büyük bir heyecan var"

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Oğuz Üçüncü, "Aynı heyecanla bir daha görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurt dışında yaşayan insanlarımız gibi biz de sandıklara geldik. Onlar da tekrar ayaklarına kadar gelmiş olan sandıklara büyük bir ilgi göstererek iradelerini yansıtacaklarını görüyoruz. Bizi telefonla arayanlar oldu. İşlemlerin yavaş gittiğini söylediler. Büyük bir heyecan var. İnsanlar tekrardan ikinci turda görevini yapmak istiyorlar. Her ne kadar bu hak tartışmaya açılsa da insanımızın yüksek bir katılımla gönül bağından ziyade vatandaşlık bağı olduğunu da sandıklara yansıtmış olacaklar" dedi.

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