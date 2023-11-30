AK Parti Milletvekili yakıcı silahların kullanımını sonlandırmak için uluslararası kampanya başlattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, yakıcı silahların insanlara karşı kullanımının sonlandırılması için uluslararası bir kampanya başlatma çağrısında bulundu. Yerebakan, kampanyanın geçmişin hatalarından ders almak ve barış dolu bir geleceği garanti altına almak için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, yakıcı silahların insanlara karşı kullanımının sonlandırılması için uluslararası bir kampanya başlatma çağrısında bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Kimyasal Savaş Kurbanlarını Anma Günü"nde yakıcı silahların insanlara karşı kullanımının sonlandırılması için uluslararası bir kampanya başlatma çağrısında bulundu. Yerebakan, çağrıda bulunduğu kampanyanın sadece geçmişin trajedilerini anmakla kalmayıp, aynı zamanda modern savaş alanlarında devam eden vahşete karşı durmayı amaçladığını belirtti. Yakıcı silahların insanlık tarihindeki en acımasız araçlardan bazıları olduğunu ifade eden Yerebakan, "Hiçbir insan hiçbir koşulda yakılarak öldürülmemelidir. Bu yeni nesil silahların kullanımına son vermek, sadece bir politik sorumluluk değil, aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur" dedi.

Yerebakan, kampanyanın uluslararası toplumun tüm üyelerini, özellikle hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarını yakıcı silahların kullanımını yasaklayan ve bu yasağın uygulanmasını güçlendiren yasal ve politik adımlar atmaya çağırdığını sözlerine ekledi. Yerebakan, kampanyanın yakıcı silahların oluşturduğu yıkımın farkındalığını artırmayı ve gelecek nesillere daha güvenli ve insani bir dünya bırakma taahhüdünü güçlendirmeyi hedeflediğini de kaydetti. Kampanyanın geçmişin hatalarından ders almak ve barış dolu bir geleceği garanti altına almak için bir fırsat olduğunu dile getiren Yerebakan, "Tüm uluslararası toplumu, bu önemli meselede birlikte hareket etmeye ve tarihin doğru tarafında durmaya davet ediyorum" dedi.

Kampanya çağrısı küresel düzeyde değişim oluşturmayı hedefliyor

Kampanya, çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve politika tartışmaları yoluyla halkın bilinçlendirilmesini ve küresel düzeyde bir değişim oluşturulmasını hedefliyor. - ANKARA