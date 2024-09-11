Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa ile darbecilerin son kalıntısını atacağız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni anayasa ile darbecilerin son kirli kalıntısını da bünyemizden atacağız dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yeni anayasa ile darbecilerin son kirli kalıntısını da bünyemizden atacağız" dedi.

Çopuroğlu mesajında, "12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden geçen zamana rağmen Türk milleti, vesayetçileri ve onların gerçek yüzünü unutmadı. 12 Eylül'de demokrasimize karşı gelmek isteyenler 15 Temmuz'da da aynı girişimde bulunmuş fakat milletimizin kararlılığı karşısında duramamışlardır. Bizler Türkiye'nin büyük hedeflerine kararlılıkla ilerlerken, aziz milletimizin desteği ile de ülkemize demokratik ve kapsayıcı yeni anayasayı getirerek darbecilerin son kirli kalıntısını da Türkiye'nin bünyesinden atmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kez daha vatanımıza, bayrağımıza ve birliğimize zarar vermek isteyen vesayetçi zihniyeti ve darbeleri lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Şaban Çopuroğlu Milletvekili Politika AK Parti kayseri Güncel Eylül

Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 11-12 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum! MasterChef eleme adayları kim? 11 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Survivor Sude ile Mert evleniyor mu? Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman? İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Sincan, Güdül, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 11 Eylül Euro kaç lira? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman, nerede çekildi?
title