AK Parti Milletvekili Nazım Maviş: Dünyadaki krizler çocukları en çok etkiliyor

AK Parti Sinop Milletvekili ve Dr. Nazım Maviş, dünyadaki krizlerin en çok çocukları etkilediğini belirtti. Maviş, çocuk koruma politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve çocukların savaş, yoksulluk ve göç gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

AK Parti Sinop Milletvekili ve Dr. Nazım Maviş, dünyadaki krizlerden en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Toplantıda, KEİPA Türk Grubu Üyesi sıfatıyla Türkiye adına söz alan Maviş, dünyadaki çocuk koruma politikalarının güçlendirilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Dünya'daki krizlerden en çok çocuklar etkileniyor"

Konuşmasında dünyanın derin bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Maviş, "Ekonomiler büyüyor, gökdelenler yükseliyor, birilerinin cüzdanı şişiyor, bazı ülkelerde zenginliklerini daha da artırıyor. Ama çocuklar ölüyor. Savaşlar çıkıyor. Kıyım ve yıkımlar yaşanıyor. Terörizm, yoksulluk, açlık, iç çatışma ve savaşlar, kıtalar ve ülkeler arası adaletsizlikler, salgın hastalıklar, çevre felaketleri ve göçler derin bir insanlık krizi ile karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Bu krizin en ağır yükünü ne yazık ki çocuklar taşıyor. Bu krizin en acımasız yüzü çocuklara isabet ediyor" dedi.

"Her beş çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor"

Dikkat çeken verilere de konuşmasında yer veren Maviş, "2021 yılının ortalarında yapılan bir hesaplamaya göre 82.4 milyon insanın yerinden edildiği; bunun 35 milyonunun 18 yaş altındaki çocuklardan oluştuğu ve bu çocukların büyük bir kısmının refakatsiz veya ailelerinden ayrı olarak sınırları geçtiği tahmin edilmektedir. UNICEF'in raporuna göre dünya genelinde 426 milyon çocuk yani neredeyse her beş çocuktan biri çatışma bölgelerinde yaşamaktadır. Afganistan, Arakan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Filistin, Suriye, Ukrayna ve Yemen'de; milyonlarca çocuk savaş, çatışma, işgal ve terörün kurbanı olmaktadır. Yoksulluk ve yokluğa mahküm olmaktadır" diye konuştu.

LGBT konusuna da dikkat çeken Maviş, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız yeni meydan okumaların ve sinemaların da muhatabı olmaktadır. Doğrudan insanı, insanın fıtratını ve kadim değerleri hedef alan, sosyal bünyeyi tehdit eden saldırıların hedefinde aile vardır. Her bakımdan aileye ve aile kurumuna sahip çıkmak çocuklara ve çocukların istikbaline sahip çıkmak demektir. Giderek artan birtakım küresel dayatmalara karşı aile kurumunu korumak çocuğu korumanın öncelikli odağı olmalıdır."

Keipa ülkesi ülkeler 2024 yılında Sinop'ta toplanacak

Maviş, KEİPA'nın 2024 Eylül ayında yapılması planlanan toplantısının Sinop'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Maviş, Karadeniz Bölgesindeki ülkelerin yer aldığı KEİPA'nın Sinop'taki toplantısında, yeni ekonomik ve sosyal iş birliği imkanlarının değerlendirileceğini söyledi. Toplantıya Maviş ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay da katıldı. - SİNOP