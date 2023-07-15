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AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Politika Haberleri

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminin önemini vurguladı ve milletin birlik ve beraberlik içinde sahip çıkma gücünü gösterdiğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, "15 Temmuz bir milletin kendine güvendiğinde, inandığında; bayrağına ve ülkesine sahip çıkmak istediğinde neler yapabileceğini gösteren önemli bir destan. Rabb'im inşallah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Akar - Politika

Mustafa Varank Milletvekili AK Parti Politika Haberler

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