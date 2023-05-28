AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı: 'İnşallah Türkiye yüzyılı başlıyor'

Rize Milletvekili Muhammed Avcı: "İnşallah Türkiye yüzyılı başlıyor"

"Muhalefete gönül vermiş yurttaşların kendi partilerine çeki düzen verecekleri kanaatindeyim"

RİZE - Rize'de gerçekleşen kutlama törenlerine katılan AK Parti Milletvekili Muhammet Avcı "İnşallah Türkiye yüzyılı başlıyor. İHA'larla, SİHA'larla, yeni bulduğumuz petrol ve doğalgazla artık Türkiye hakikaten tüm arenada, özellikle uluslararası alanda tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla yürüyen ülke haline geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Rize Merkez 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda coşku ile kutlandı. Kutlamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli hemşehrileri kemençe eşliğinde uzun horon halkaları oluştururken havai fişek gösterisi yapıldı. Kutlamalara Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, parti yöneticileri ve vatandaşların yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı'da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle kazananın vatandaş olduğunu ve kaybedenin terör örgütleri olduğunu kaydeden Avcı İHA Muhabirine yaptığı açıklamada "Öncelikle Rizeli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir destek verdiler. Türkiye genelinde bütün vatandaşlarımızın güçlü bir desteği ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Özellikle 'Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek' diyorduk. Bugün kaybeden sadece terör örgütleridir. Onun dışında demokratik haklarını kullanan bütün vatandaşlar bizim için saygın ve kıymetlidir. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsunlar hepsi bizim için değerlidir, kıymetlidir. Bu seçim çok açık seçik bir mesaj vermiştir. Terör örgütleriyle irtibatı olanları, terör örgütleri ile iltisakı olan partileri ve liderleri bu millet siyaseten yaşatmaz. Siyaseten onları iktidar yapmaz, yapmayacaktır da. İnşallah Türkiye yüzyılı başlıyor. İHA'larla, SİHA'larla, yeni bulduğumuz petrol ile, doğalgazla artık Türkiye hakikaten tüm arenada, özellikle uluslararası alanda tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla yürüyen ülke haline geliyor. Bu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Cumhur İttifakıdır" dedi.

"Muhalefete gönül vermiş yurttaşların kendi partilerine çeki düzen verecekleri kanaatindeyim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir oyla seçildiğinin altını çizen Milletvekili Avcı, muhalefet partisine gönül verenlerin partilerine çeki düzen vereceğinin kanaatinde olduğunu dile getirerek "Mağlubiyet muhalefetin artık iç meselesi. Onları şekillendirmesi lazım. Hep şunu söylüyoruz Türkiye'nin nitelikli bir iktidarı var. Onun için 22 yıldır iktidardayız zaten. Ama nitelikli bir muhalefete sahip olamadık. Sürekli bel altı vurmaya çalışan, kendisinden ayrılan insanlara bile yapmadıkları bel altı operasyon kalmayan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle muhalefete gönül vermiş yurttaşlarının da bu anlamda kendi partilerine çeki düzen verecekleri kanaatindeyim. Hissiyatım budur. Onun için önümüzdeki süreç buna gebedir. Artık bu onların iç meselesi biz Türkiye'nin kalkınması için gelişilmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.