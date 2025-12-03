AK Parti Milletvekili Kaynak'tan Papa ziyareti açıklaması: 'Güç istemeye' geldi

Milletvekili Kaynak, Papa'nın Türkiye ziyaretinin perde arkasında stratejik bir boyut olduğunu belirtti. Kaynak, Papa'nın Türkiye'ye "güç istemeye" geldiğini ve ziyaretin temel amacının, küresel ölçekte zayıflayan etkisini yeniden toparlayabilmek için Ankara'nın desteğini almak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Papa'nın dünya genelinde artan belirsizlikler karşısında barış ve istikrar sağlayabilecek tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"PAPA, ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ"

Milletvekili Kaynak, Papa'nın Türkiye'ye gelişini "yalvarmaya geldi" sözleriyle yorumlayarak, dünya genelinde artan belirsizlikler karşısında barış ve istikrar sağlayabilecek tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Kaynak, Papa'nın Ankara'dan talep ettiği şeyin bir "taviz" olmadığını, bunun karşılıklı bir siyasi çıkarla elde edilebilecek bir durum değil, güç ve etki alanı meselesi olduğunu vurguladı.

"KAYBETTİĞİ ETKİSİNİ YENİDEN TOPARLAMAK İÇİN GELDİ"

Kaynak ayrıca, Papa'nın uzun süredir dünya siyasetinde zayıflayan etkisini yeniden inşa etme çabasında olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin rolünü kritik gördüğünü ifade etti. "Papa, kaybettiği gücü toparlamak için Türkiye'den yardım istedi" diyen Kaynak, ziyaretin görünenden çok daha derin bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.