AK Parti Milletvekili Kadem Mete, SMA hastası Zehra bebek için yardım kampanyasına destek verdi

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'da düzenlenen yardım kampanyasına katılarak SMA hastası Zehra bebek için yaklaşık 1 milyon 30 bin lira yardım toplandığını açıkladı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, SMA hastası Zehra bebek için sosyal medya üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Mete, kentteki ziyaret ve incelemeleri kapsamında Dalaman ve Seydikemer ilçelerine gitti.

Dalaman'da kadın kolları başkanları ile toplantı gerçekleştiren Mete, ardından Seydikemer'de AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü'yü ziyaret etti.

Mete ziyaretin ardından Belediye Başkanı Önder Akdenizli ile görüştü.

Burada konuşan Mete, AK Parti'nin yerel yönetimlerde hizmet merkezli çalışmalarıyla milletin takdirini kazandığını, Seydikemer Belediyesinin de örnek projeleri ile başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

Programın ardından ilçeden ayrılan Mete, sosyal medya üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Mete'nin çağrıda bulunduğu programda hayırseverler aracılığı ile SMA hastası Zehra bebek için yaklaşık 1 milyon 30 bin lira yardım toplandı.

Hayırseverlere teşekkür eden Mete,"Yardım kampanyamız Zehra'mız tedavi olana kadar devam edecek. Ben bizleri kırmayıp karınca kararınca yardıma koşan tüm kardeşlerime teşekkür ediyor hepsini yürekten alkışlıyorum." dedi.