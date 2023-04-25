AK Parti milletbekili Tuğrul Türkeş'ten HÜDA PAR'a 'bayrak' tepkisi: Yapsın da görelim

AK Parti milletvekili ve 28. Dönem Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Tuğrul Türkeş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Türk Bayrağı" ifadesinin yerine "Türkiye Bayrağı" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirten açıklamalarına tepki gösterdi. Türkeş, "Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim" dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerine AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında "Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın nerede, sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyor. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli" açıklamalarında bulundu. Yapıcıoğlu ayrıca, "Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ VEKİLİNDEN TEPKİ

AK Parti milletvekili ve 28. Dönem Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Tuğrul Türkeş, Radyo Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"BENİM DE HÜDA-PAR'DAN RAHATSIZ OLMA HAKKIM VAR"

Türkeş, "Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim" dedi.