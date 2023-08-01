AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Savur ve Ömerli ilçelerinde programlara katıldı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Savur ve Ömerli ilçelerinde düzenlenen programlara katıldı. Kılıç, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililerle yol yapım çalışmalarını inceledi, partililerle bir araya geldi ve taziye ziyaretlerinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak katkıda bulunanlara teşekkür etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Savur ve Ömerli ilçelerinde düzenlenen programlara katıldı.

Kılıç, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililerle ilk olarak Savur ilçesinin Yenilmez ve İçören mahalleleri arasında devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Yenilmez Mahallesi Muhtarı Hasan Oğuz ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, ardından AK Parti Savur İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Kılıç ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığı ve belediyeyi ziyaret etti.

Yol çalışmalarıyla ilgili inceleme yapan heyet bazı taziye ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti'nin sunduğu hizmetlere değinerek, Savur ve Ömerli ilçelerinde yapılan çalışmaların da önemli olduğunu söyledi.

"Yapılan çalışmalar neticesinde ilçelerimizde hızlı bir değişimin olduğunu hep birlikte gördük." diyen Alma, bu hizmetlerin sunulmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.