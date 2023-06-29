AK Parti Malatya İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan İl Başkanı Namık Gören, bayramın birlik ve beraberliği pekiştireceğine inandığını belirtti. Ayrıca, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, depremzedelerin yeniden inşa sürecine destek olacaklarını ifade etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin açılışında konuşan İl Başkanı Namık Gören, teşkilat üyelerinin ve Malatyalıların bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadeti nedeniyle paylaşmanın ve dayanışmanın en ziyade yaşandığı mübarek günlerdir. Bu vesileyle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu günlerde Kurban Bayramı'nın milletimizin kardeşlik iklimini pekiştireceğine ve güçlendireceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu vesileyle asrın felaketinde yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara sabrı cemil ihsan etmesini diliyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedeleri en kısa zamanda yıkılan yuvalarına yeniden kavuşturmak ve yıkılan şehrimizi yeniden inşa etmek üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki destekleri için Malatyalılara teşekkür eden Gören, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir şahlanışın miladı haline dönüştürmek üzere var gücümüzle gayret göstereceğiz. Rabbim bu uğurda yar ve yardımcımız olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

Bayramlaşmaya katılan AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ve İhsan Koca ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da birer selamlama konuşması yaptı.