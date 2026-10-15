AK Parti'li Zorlu: Orta Koridor'un güney hattını güvence altına alıyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "İmzalanan Mekke Anlaşması ile aslında biz Orta Koridor'un güney hattını güvence altına alıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Türkmenistan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Zengezur Koridoru'nun Orta Koridor'a dahil edilmesi yönünde çalışmaları hızlandırma açıklaması oldu. Tüm bu gelişmeler 600 milyar doların üzerinde bir dış ticaret kapasitesinin bahsettiğimiz koridor marifetiyle ülkelerimizin dünyaya sunacağı bir iklimi ve gelecek planlamasını ortaya koyuyor" dedi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) iş birliğiyle Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Kaşgarlı Mahmut Konferans Salonu'nda 'Kırgızistan Tanıtım Filmi Gösterimi ve Protokol Konuşmaları' programı gerçekleştirildi. Mehteran gösterisiyle başlayan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'ORTA KORİDOR VE GÜNEY HATTINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ'

Programda konuşan Zorlu, bölgesel ulaştırma ve ticaret hatlarının önemine dikkati çekerek, "Bakın bugün Çin kıyılarından Hazar'a, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'u konuşuyoruz. Dahası biz Türkiye olarak Suriye'de ve Irak'ta kalkınma yoluyla birlikte Hicaz Demir Yolu'nu harekete geçirecek bir güney koridorunu gün yüzüne çıkarıyoruz. İmzalanan Mekke Anlaşması ile aslında biz Orta Koridor'un güney hattını güvence altına alıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Türkmenistan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in Zengezur Koridoru'nun Orta Koridor'a dahil edilmesi yönünde çalışmaları hızlandırma açıklaması oldu. Tüm bu gelişmeler 600 milyar doların üzerinde bir dış ticaret kapasitesinin bahsettiğimiz koridor marifetiyle ülkelerimizin dünyaya sunacağı bir iklimi ve gelecek planlamasını ortaya koyuyor. Yaşanan gelişmelere bu gözle ve sorumluluk duygusuyla bakmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

'29-30 EKİM ZİRVESİNDE SAYIN ALİYEV'İ AĞIRLAYACAĞIZ'

Devletlerin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabileceğini ve egemenlik hukukuna saygılı olduklarını belirten Zorlu, sorunların aile meclisi içerisinde çözüleceğini vurguladı. Zorlu, "Lütfen bu konular gündeme geldiğinde devletimizin bakış ve görüşünü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve yetkili kurul ve organlarımızın açıklamalarından takip etsinler. Çok net söylüyorum; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan sevgisi yürektendir, kalptendir ve geleceğe dimdik ilerleyecek bir müktesebat barındırır. Biz bu kardeşlik hukukuyla büyük fotoğrafı dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 29-30 Ekim'deki zirvemizde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de inşallah ülkemizde ağırlayacağız. Devlet başkanlarımızın bir arada olduğu o fotoğrafla birlikte yeni ufkumuzu açacak gelişmelere tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

'TÜDSES UYGULAMASI 90 BİN İNDİRMEYİ GEÇTİ'

Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) projesindeki son verileri de paylaşan Zorlu, "İstanbul'da lansmanını yaptığımız TÜDSES projemiz ile 1200'den fazla Türk devletlerindeki sivil toplum kuruluşunu dijital platforma dahil ettik. Şu an kendi aralarında iletişim ve etkileşim kurabiliyorlar, harita marifetiyle birbirlerini görebiliyorlar. Sistemi her devletin kendi diliyle uyumlu hale getirdik. Mobil cihazlara indirilme oranı da 90 bini geçti. Benzer somut projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli'deki gençlik buluşmamızın ardından önümüzdeki süreçte bu buluşmayı Kayseri'de gerçekleştireceğiz" dedi.

'KARDEŞ BELEDİYECİLİK İLİŞKİLERİNİ REVİZE EDECEĞİZ'

Keçiören'in Türk dünyasının merkez üslerinden biri olacağını belirten Zorlu, yerel yönetimler düzeyindeki iş birliklerine değinerek, "Türk dünyası arasında imzalanmış 500'den fazla kardeş belediye uygulaması var. Ancak incelediğimde yaklaşık yüzde 10'unun sürdürüldüğünü gördüm. Bu konuyu ilgili bakanlarımızla istişare ederek kardeş belediyelerimizi gerçekten çalışır hale getireceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne en son Kerkük ve Nahçıvan dahil oldu. Halep için çok ciddi çalışmaları tamamladık, belediyelerimiz desteklerini götürecek. Kerkük'e ise bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı