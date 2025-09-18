AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Binlerce şehidimiz var, onların hakkını korumalıyız

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Binlerce şehidimiz var. Şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var. Elbette bizim birinci önceliğimiz onların hakkını, hukukunu korumaktır. Yani bir şeyi iyileştirirken yeni bir yara açmaya asla müsaade etmemek lazım. Belli bir denge içinde bunu yapmak lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında partisinin Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Zengin, "Ülkemiz içinde malumunuz terörsüz Türkiye ile alakalı çok önemli bir süreç var, şu anda devam eden. Meclisimizde bir komisyon kuruldu. Takip ettiğinize eminim. Milletvekili arkadaşlarım daha içinden biliyorlar ama siz de muhakkak yakın takip ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle sakin konuşulan bir yer değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmayı ben hep böyle bir rüzgara karşı konuşmak gibi görürüm. Siz konuşurken, sürekli laf atan, işte siz konuşurken devamlı bağıran, devamlı bir gerginliğin olduğu bir ortamda konuşmaya çalışıyoruz. Bu çok yorucu" diye konuştu.

'BİNLERCE ŞEHİDİMİZ VAR'

Terör konusundaki çalışmaların özel bir gayret içinde yürütüldüğünü belirten Zengin, "Binlerce şehidimiz var. Şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var. Elbette bizim birinci önceliğimiz onların hakkını, hukukunu korumaktır. Yani bir şeyi iyileştirirken yeni bir yara açmaya asla müsaade etmemek lazım. Belli bir denge içinde bunu yapmak lazım. Bu da önemli bir gayret. Hem Cumhurbaşkanımızın ve elbette Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ve özel bir gayret içerisinde bu da devam ediyor. Onun da bu sene içerisinde bir aşamaya ulaşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMLARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye yüzyılı programlarına değinen Zengin, "Türkiye Yüzyılı programları bizim için önemli. İki sebepten önemli. Birincisi hiç gitmediğiniz bir ilçeye gidiyorsunuz. Bugün şu anda milletvekillerimiz farklı şehirlerden gelen milletvekili arkadaşlarım normal şartlarda belki de gitmeyecekleri bir ilçeye gidiyorlar. O ilçede kendi şehrinde bir siyaset anlayışı var. Oranın milletvekili olarak kendi gözüyle o şehirde bir okuma yapıyor. Ben bunu anlamlı buluyorum. Yani burada ne var ne yok. Belki aynı şehirde, aynı çevrede olurken göremediğimiz, kaçırdığımız bir şeyi başka bir şehirden gelen bir milletvekili arkadaşımız daha kolay yakalayabilir."