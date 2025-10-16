Haberler

Türkiye Gazze'nin Yeniden İmarına Odaklanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Bugün artık önceliğimiz, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması olacak.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Bugün artık önceliğimiz, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması olacak." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, artık sadece bölgesel mesele olmadığını vicdanı olan herkesin sınavı olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binaların yerle bir edildiğini, okulların, hastanelerin, camilerin hedef alındığını ifade eden Yazmacı, Gazze'de hayatını kaybeden kadın ve çocukları hatırlattı.

Gazze'nin şu anda harap bir halde olduğunu ifade eden Yazmacı, Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Gazze'deki ateşkes ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı hatırlatan Yazmacı, Niyet Beyanı ile kalıcı ateşkes yönünde önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Yazmacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin öncülüğünde düzenlenen bu zirve, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi, rehin-tutuklu değişiminin tamamlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması konularında uluslararası bir mutabakat doğurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki varlığı, Türkiye'nin yalnızca diplomatik değil, insani vicdan diplomasisinin de merkezi olduğunu gösterdi. Türkiye'nin garantör sıfatıyla üstlendiği rol, hem sahadaki uygulamada hem de uluslararası diplomasi masasında belirleyici bir etki yarattı. Türkiye ateşkesin sadece başlamasını değil, kalıcılığını da garanti edecek ülke olacak.

Ateşkesin tarihi bir adım olduğunu kabul etmekle birlikte kırılgan yapısına dikkat etmeli, ihlallere karşı sürekli teyakkuz halinde olmalıyız. Bu süreçte Türkiye olarak sadece diplomatik değil, teknik düzeyde aktif rol üstleniyoruz. Ülkemiz Katar ve Mısır ile birlikte 'saha izleme-gözetim' görev gücünün ana bileşenleri arasında yer almakta. Bugün artık önceliğimiz, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması olacak. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu mutabakat Filistin sorununu çözen bir belge değil fakat yeniden inşanın ve kalıcı barışın kapısını aralayan bir adım. Türkiye, AFAD, TİKA ve Kızılay aracılığıyla Gazze'deki insani yardım koridorlarının koordinasyonunda aktif görev üstlenerek, yeniden imar planı kapsamında kalıcı projeler için çalışmaları hızla yürütecek."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Fenerbahçe ve Galatasaray bomba transferde karşı karşıya geldi

Hangi takım alacak? İşte karşı karşıya geldikleri ilk yıldız
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.