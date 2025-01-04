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AK Parti'li Yalçın, Elazığ İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti'li Yalçın, Elazığ İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "13 yılın sonunda Suriye'de başarılanlar ve elde edilenler sadece Suriyeli kardeşlerimiz için değil hepimiz için bir kazanıma dönüştü.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "13 yılın sonunda Suriye'de başarılanlar ve elde edilenler sadece Suriyeli kardeşlerimiz için değil hepimiz için bir kazanıma dönüştü." dedi.

Yalçın, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elazığ İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Elazığ ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti iktidarları döneminde yapılan reformlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği çaba sayesinde kadınların Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi'nde, ordusunda, emniyet teşkilatında ve bütün kurumlarında temsil edildiğini kaydeden Yalçın, sağlık sektöründen ulaşıma, ekonomik gelişmeden terörle mücadeleye kadar kazanım elde etmedikleri, sınıf atlamadıkları neredeyse hiçbir alanın kalmadığını belirtti.

Çok büyük alanlarda çok büyük gelişmeler yaşadıklarını ve durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'de eşitlik ve adaleti sağlamakla yükümlü olan bir ülke değiliz. Sadece Türkiye'de vesayet zincirlerini kırmakla yetinecek bir siyasi lidere sahip değiliz. Gazze ve Suriye gibi coğrafyalarda, mazlumlar, Müslüman toplumlar dönüp Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine bakıyor. Gazze için en açık bir şekilde tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak oradaki soykırımı haykırabilen tek siyasi lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye konusunda 13 yıl boyunca tüm baskılara, terör denemelerine rağmen bir adım geri gitmeden, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkma konusunda bir dakika bile tereddüt duymadan haklarını savunan siyasi lider bugün hala aynı durduğu yerde duruyor ve bugün çok net biçimde gördük ki Suriyeli kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine şükran duyuyor. 13 yılın sonunda Suriye'de başarılanlar ve elde edilenler sadece Suriyeli kardeşlerimiz için değil hepimiz için bir kazanıma dönüştü."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin Türkiye'ye çok büyük zaferler armağan ettiğini dile getiren Yalçın, gelecek dönemde de Türkiye'yi kritik süreçler beklediğini bildirdi.

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre ülkelere, Ukrayna'da olup bitene, doğu sınırlarımızda, İran'da yaşananlara bakın. Gazze'de olanlara bakın. Suriye'de yaşananlara bakın. Dünyanın dört bir tarafında yaşanan çalkantılara bir bakın. Dünya gerçekten önemli kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Bizler de AK Partililer, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları, Türk milleti, İslam ümmetinin bir parçası olarak bu kritik süreçlere hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. İşte kongremiz tam da bu hazırlık süreçlerinin bir göstergesidir. Nasıl 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz, Emevi Cami ve Şam özgürlüğüne kavuştuysa, nasıl bugün Halep Kalesi'nin burçlarında Türk bayrağı dalgalanıyorsa, Halep ve Şam sokaklarında Recep Tayyip Erdoğan bekleniyorsa Gazze'de de Kudüs'te de aynı beklenti var. ve biz bu süreçte o beklentiyi karşılamak üzere varız."

Şimdiye kadar çok zorlu süreçlerden geçtiklerini, gelecek dönemde de aynı dirayetle, iradeyle ve coşkuyla yürüyeceklerini ifade eden Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Liderimize sahip çıkarak, onun bize çizdiği yolda yürüdüğümüz müddetçe sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ışık olabilecek, tüm dünyaya örnek olabilecek, tüm dünya mazlumlarına yardım edebilecek, güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa edebiliriz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey tam anlamıyla budur. Gördük ki Türkiye güçlüyse Suriye özgürlüğüne kavuşacak. Gördük ki Türkiye dış politikada bağımsızsa Suriye özgürlüğüne kavuşabilir. Gördük ki Türkiye'nin savunma sanayisi güçlenirse Karabağ özgürleşebiliyor. Gördük ki Türkiye güçlü olduğunda Libya ayakta kalabiliyor."

Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Burcu Tüver yeniden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Politika
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