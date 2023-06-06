AK Parti'li Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı
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AK Parti'li Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adaylığı başvurusunun ardından, parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkan vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti.
Ak Parti'li Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı (2)
MHP'YE ZİYARET
Ak Parti'li Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adaylığı başvurusunun ardından, parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş'a, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkan vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti. İlk olarak MHP grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, grup başkan vekilleri Erkan Akçay, Levent Bülbül ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Amacımız Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis oluşturabilmek" dedi.CHP'YE ZİYARETKurtulmuş, daha sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup başkan vekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal ile görüştü. Kurtulmuş, CHP ile kısa ama yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fedakar bir iş birliği içerisinde çalışacağız. Önümüzdeki dönemde, siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul eden; ama karşılıklı müzakereye açık, Türkiye'nin geleceğine ilişkin konularda hassasiyetle ortak noktaları bulabilme çabası içerisinde hareket eden bir Meclis olmasını temenni ediyoruz. Aynı yaklaşımın, diyaloğa açık bu tarzın CHP grup yönetiminde de olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.'KARARIN BİR AN EVVEL VERİLMESİ LAZIM'Kurtulmuş, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk hali ile ilgili soruya, "Burada yargı, yasama ve yürütmenin birbirinden bağımsızlığı prensibine dikkat etmemiz lazım. Biz böyle bir temennide yasama olarak bulunabiliriz; ama sonuç itibarıyla şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle tabii şahsın tutukluluk halinin bir an önce bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey, yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede karar vermesidir" yanıtını verdi.İYİ PARTİ'YE ZİYARET
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Ömer Aksakal ile de görüşen Numan Kurtulmuş, son olarak İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Grup başkan vekilleri Müsavat Dervişoğlu ile Erhan Usta ile görüşen Kurtulmuş, çıkışta yaptığı açıklamada, "Bu ülke için, bu vatan için, millet için el birliği ile çalışacağız. İlk günden itibaren partiler olarak birbirimize ellerimizi uzatıp el sıkışarak, anlaştığımız konularda anlaşarak, uzlaşarak; anlaşmadığımız konularda da demokratik seviyesi yüksek tartışmalarımızı gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Görüntü dökümü:
- MHP'yi ziyaret
- CHP'yi ziyaret
- İYİ Parti'yi ziyaret
- Yeniden Refah ve HÜDA PAR'I ziyaret
- Ziyaretler sonrası açıklamalar
Haber-Kamera: Besti KARALAR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,