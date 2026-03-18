AK Parti'li Kaya'dan Çanakkale vurgusu, Gazze tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kimse bizi sınamaya kalkmasın! Biz ki; Çanakkale'de yedi düveli imanıyla boğazın sularına gömenlerin torunlarıyız. Gök kubbe çökmedikçe bu bayrak inmeyecek. Yer yarılmadıkça bu ezan susmayacak. Milletimiz var oldukça, Türkiye, mazlumun umudu, ümmetin sesi ve zalimin kabusu olmaya ilelebet devam edecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara programına katıldı. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kaya, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü anmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

ÇANAKKALE SADECE BİR TARİH SAYFASI DEĞİLDİR

Çanakkale Zaferi'nin tarihe kanla kazındığını belirten Kaya, "Çanakkale sadece bir askeri başarı, sadece bir tarih sayfası değildir. Çanakkale, imanlı yüreklerin zalime, işgalciye ve modern dünyanın tüm imkanlarıyla üzerimize çöken emperyalistlere asla geçit verilmeyeceğini tarihin kalbine kanla kazıdığı yerdir. En modern ordulara, en devasa zırhlılara karşı imanın ve inancın gücüyle göğüs geren kahramanlar, bize sadece bir zafer değil, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü bir şuur olarak miras bırakmışlardır. Bugün eğer bizler tüm dünyaya bağımsızlık ve özgürlük konusunda örneklik teşkil ediyorsak, sömürge altındaki halklara bir umut ışığı, bir ilham kaynağı oluyorsak; bu, sönmeyen o Çanakkale ruhu sayesindedir" dedi.

AHLAK BİLMEYEN YIKICI BİR SAVAŞ YAŞANIYOR

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen ve İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bugün, bizler burada huzurla iftarımızı beklerken, gönül coğrafyamızın derin bir sancı ve kanlı bir zulüm altında olduğunu unutmamız mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün altını çizerek ifade ettiği o acı gerçeği Muğla'dan tekrar tüm dünyaya haykırıyoruz. Bugün bölgemizde, İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği, hukuk tanımayan, ahlak bilmeyen yıkıcı bir savaş yaşanıyor. 10 Ekim'den beri her türlü ateşkese sırtını dönen, Gazze'de masum yavruları okul sıralarında, hastane koridorlarında katleden bu barbarlık, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Bu, 'vadedilmiş topraklar' hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar her türlü sapkınlığın, her türlü garabetin sahneye konulduğu bir cinnet halidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı keyfi sebeplerle, hiçbir yetkisi olmadığı halde Müslümanlara kapatan bu şebeke, bölgemizi ve insanlığı adım adım büyük bir felakete sürüklemektedir. İşte Türkiye olarak biz, bu hukuksuzluğa, bu barbarlığa karşı 'dur' diyen tek gücüz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sabırlı ama tavizsiz, sağduyulu ama kararlı bir politikayla bu kritik süreci yönetiyoruz. Hava sahamızı ve güvenliğimizi ihlal eden unsurlara karşı müttefiklerimizle tedbir alırken, asıl amacımız bu anlamsız ve yalnız savaşın bir an önce sona ermesidir."

DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VEREN ASİL BİR MİLLETİZ

Koşullar ne olursa olsun şehit ve gazi ailelerin yanında duracaklarını söyleyen Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye, barışın tek hamisi, mazlum İslam ümmetinin yegane umududur. Bizler, zulmü ve haksızlığı haykıran, küresel oyun kurucuların kirli planlarını bozan tek gücüz. Bizim mayamız kardeşliktir, bizim karakterimiz birliğimizdir. Bizler, mazisinden aldığı ruhla mazluma kucak açan, Ensar-Muhacir kardeşliğini lafta değil bizzat yaşayarak ve yaşatarak dünyaya insanlık dersi veren asil bir milletiz. Vatan ve millet olmanın ne demek olduğunu bugün Gazze'ye bakarak, çekilen acılara bakarak daha iyi anlıyoruz. Bu pencereden bakınca, Mehmetçiğimizin cansiperane duruşunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diyen o devrimci duruşunu daha iyi anlıyoruz. Şehit ve gazi ailelerimiz, bu kutlu AK Parti hareketinin en mühim meselesi, en büyük namus borcudur. Koşullar ne olursa olsun, biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizlerin duasıyla, terörsüz bir Türkiye yolunda yarınları inşa edecek, bölgesel ve küresel gücümüze güç katacağız" dedi.

KİMSE BİZİ SINAMAYA KALKMASIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Kimse bizi sınamaya kalkmasın! Biz ki; Çanakkale'de yedi düveli imanıyla boğazın sularına gömenlerin torunlarıyız. Biz ki 'Vatan sağ olsun'diyerek evladını toprağa veren o vakur annelerin sarsılmaz metanetiyiz. Biz ki mazlumun elinden tutan son el, zalimin karşısında duran son kaleyiz Şunu herkes bilsin ki, Gök kubbe çökmedikçe bu bayrak inmeyecek Yer yarılmadıkça bu ezan susmayacak! Milletimiz var oldukça, Türkiye; mazlumun umudu, ümmetin sesi ve zalimin kabusu olmaya ilelebet devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı