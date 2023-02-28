AK Parti'li Karahocagil: 'Dezenformasyon yapan siyasi liderleri ve vatan hainlerini kınıyorum'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, menfaat, siyasi çıkar uğruna açıklama, dezenformasyon yapan siyasi liderleri ve vatan hainlerini kınadığını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Depremin ilk gününden itibaren Amasya Valiliği, il, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, STK'ler ve gönüllülerin anında koordine olarak felaket sahasına ulaşma başarısı gösterdiklerini anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bu zor günlerde, birlik beraberliğe değer veren, önemseyen, bu uğurda ellerinden gelen yardımları esirgemeyen, beraberlik çağrısında bulunan muhalefet liderlerini, STK başkanlarını, dernek ve vakıfları, cemaatleri, gönüllü vatandaşlarımızı kutluyorum. Menfaat ve siyasi çıkar uğruna açıklama, dezenformasyon yapan siyasi liderleri ve vatan hainlerini de kınıyorum."

Amasya'da, dün itibarıyla KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, otel, pansiyon ve ailelerin yanında 8 bin 141 depremzedenin misafir edildiğini aktaran Karahocagil, "Amasya'mızdan 186 tır, 55 kamyon, gıda-yiyecek, yaşam malzemesi, ısıtıcı, yakacak gibi malzemeler bölgeye sevk edilmiştir. 98 adet kurtarıcı iş makinesi, 141 adet sevk aracı, ambulans, otobüs ve kamyonlar depremin ilk günden itibaren bölgeye intikal etmiştir." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşların 164 bin 701'inin, Mersin'e getirildiğini belirtti.

Mersin'de bulunan depremzedelerin barınma gibi her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini dile getiren Taşkın, "Oluşturulan sosyal marketler yoluyla vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını istedikleri gibi kendileri giderme imkanları bulmuşlardır. Deprem bölgesinden Mersin'e sağlık ihtiyacı nedeniyle 23 bin 66 vatandaşımızın nakli sağlanmıştır. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlaşma vakfımızdan 97 bin 182 kişiye ayni yardım yapılmış, ayrıca yaklaşık 2,5 milyon TL de harcama yapılmıştır." bilgisini paylaştı.