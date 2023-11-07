AK Parti'li Karaaslan, "Şehircilik Çalıştayı"nın kapanışında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Tüm şehirlerimizdeki sağlıksız ve riskli yapı stokunu yenilemekte kararlıyız." dedi.

Karaaslan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı"nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Dünya Şehircilik Günü'nde, Gazze'de çocuk cıvıltıları yerine bomba seslerinin yankılandığını, elektriksiz, susuz bırakılmış hastaneler, okullar, evler bulunduğunu belirten Karaaslan, Türkiye'nin önceliğinin, ateşkesin süratle tesis edilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gönderdiği ve bir kısmı Gazze halkına ulaşan yardım malzemelerinin 213 tonu bulduğunu aktaran Karaaslan, Refah Kapısı'ndan Gazze'ye girişine izin verildikçe yardımların daha da artacağını ifade etti.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak yerel seçimlerin kendileri için yerel yöneticilerin seçilmesinin çok ötesinde bir anlam taşıdığını dile getiren Karaaslan, AK Parti'nin ulusal ölçekteki politikalarını ve vizyonunu şehirlere taşımanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapımı biten konutları çok yakında sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplam 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı ve bu şehirlerimizi yalnızca binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz genelinde 2012'de 'bedeli ne olursa olsun' diyerek Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı kentsel dönüşüm hamlesiyle, böylesi hayati bir konuyu bile siyasi bir malzemeye dönüştürmeye çalışan muhalefet partilerinin tüm engellemelerine rağmen ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun dönüşümü sağlanmış, böylece 20 milyona yakın insanımız güvenli yuvalara kavuşmuştur. Türkiye genelinde bu dönüşümün, yaptığımız yeni yasal düzenlemeler ve kazandığımız hız ile seferberlik halinde devam etmesini hedefliyoruz. Tüm şehirlerimizdeki sağlıksız ve riskli yapı stokunu yenilemekte kararlıyız."

"Türkiye Yüzyılı şehirciliğinin yol haritası olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı"na çok değerli isimlerin katıldığını ifade ederek, "Bu çalışmanın elbette çok kıymetli ve yol gösterici sonuçları olacaktır. Bu sonuçlar, kısa vadede yerel seçim çalışmalarımıza katkı sunarken, orta ve uzun vadede Türkiye Yüzyılı şehirciliğinin yol haritasını oluşturacaktır." dedi.

Karaaslan, "çevre, şehir ve kültür" başlıklarının bir tek AK Parti'de bir arada değerlendirildiğine dikkati çekerek, bunların aynı zamanda Türkiye'nin gelecek dönemde küresel liderliğini belirleyecek en önemli başlıklar arasında olduğunu söyledi.

Dünyanın içinden geçtiği küresel riskler çağında kimseyi geride bırakmayacak bir anlayışla, bu kavramları samimiyetle masaya yatıran tek ülkenin Türkiye, tek liderin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimiz bu dönemde çağın gerçeklerine sadece ayak uydurmayacak, öncülük edecek biçimde çevre dostu 'sürdürülebilir şehirler', risklerini bilen ve yönetebilen 'dirençli şehirler', iklim uyumlu 'net sıfır emisyonlu şehirler', şehir ekonomisini merkezine alan 'üreten şehirler', mimarisiyle özgün 'estetik şehirler', benzersiz 'kimlikli şehirler', 'sıfır atık uyumlu şehirler' idealine yürüyoruz."