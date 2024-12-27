AK Parti'li Karaaslan, Atakum Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki kadın temsil oranını yüzde 20'lere çıkaran bir lider olduğunu belirtti.

Karaaslan, Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen partisinin 6. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikayesine bakıldığında her alanda Türkiye için verdiği mücadeleye şahitlik ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara verdiği değerden bahseden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu öyle bir değer ki onları böyle kenarda köşede değil, sayısal olarak değil, olması gerektiği için değil, gerçekten olduğunda katkı sunacağına, değer katacağına, o işe özveriyle sahip çıkacağına olan güveninden, inancından kaynaklanan bir değer. Öyle bir değer ki bu ülkede 1935 yılında kadına seçme ve seçilme hakkının verilişiyle hepimiz gurur duyarken ama gerçek anlamda 2015 yılında Meclis'te başörtülüsüyle, başı açıyla bütün kadınların eşit şartlarda siyasette var olmasını ve işte ta 1935'ten AK Parti kuruluncaya kadar geçen sürede Meclis'teki kadın temsili oranı yüzde 4'ü geçemezken bugün yüzde 20'lere yaklaşmış olmasının altında imzası olan lider."

Karaaslan, Erdoğan'ın yasakçı zihniyetin Türkiye'de son bulması için elini ve gövdesini taşın altına koyduğunu kaydetti.

Kadınları görmezden gelemeyeceklerini vurgulayan Karaaslan, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Kadınları görmezden gelen bir anlayış bu ülkenin yarısının potansiyelini görmezden gelmektedir. Dolayısıyla biz asla kadınları görmezden gelemeyiz. Onları tam da işin merkezi olma pozisyonunda oturtmalıyız' dedi. Peki bir kadın bunu yaparken aile kurmaktan, çocuk sahibi olmaktan, aynı zamanda ailesiyle ilgili sorumluluklardan vaz mı geçmeli, hayır. İşte AK Parti'nin kadına yönelik ve aileye yönelik politikaların merkezine hep bunu aldık." diye konuştu.

Karaaslan, kadınların birçok sorumluluğu aynı anda yüklendiğini dile getirerek, "Bizim içimizdeki bu güç, bu inanç, bu iman, bu vatan sevgisi oldukça arkamızda böyle dağ gibi liderimiz durdukça ve önümüzde de inşallah gidecek daha nice yollar oldukça ben inanıyorum ki kadınlar bütün bu sorumlulukların hakkını vermeyi de aynı zamanda Türkiye'nin gücüne güç katacak nice işlerin altına imza atmayı da en iyi şekilde bileceklerdir." ifadelerini kullandı.