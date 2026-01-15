AK Parti'li İnan: Yeter ki İzmir'den uzak dursunlar

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir'de çöp var, susuzluk var. Körfez kokuyor. Beyefendiler emekçilerin maaşını ödeyemiyor ama tropik adalarda tatile gidiyor. Belediye çalışanlarınız evine ekmek götüremezken, Phuket'te tatil yapıyorsanız işte sizin çapsızlığınızın sonucunu göstermek boynumuzun borcu. İlk yerel seçimlerde bunları tatile göndereceğiz. Belediye bütçesi ile değil kendi cebimizden göndereceğiz. Yeter ki İzmir'den uzak dursunlar" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selver Akkoyun Korkmaz, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, MKYK Üyesi Cemal Bekle, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi ve Ege Bölge Koordinatörü Mualla Varol, AK Parti İl Koordinatörü Aynil Yavaş ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

'İLK SEÇİMDE İZMİR'DEKİ ÇİLEYİ BİTİRECEĞİZ'

İzmir'de partilerinin üye sayısının her geçen gün arttığını söyleyen İnan, "Diğer partiler İzmir'de yere çakılırken, 50 bin yeni üye AK Parti ailemize katıldı. Özgür Özel konuşmasını Silivri'deki 'baş hırsız' için yapıyor. 'İstanbul'da seçime girelim' diyor. Sayın Özel; 31 Mart 2024 seçiminde aldığın oy oranlarına Bursa'da, Afyon'da sahip olduğunu mu sanıyorsun? İzmir'de aldığın oy oranına İzmir'in sokaklarında sahip olduğunu mu düşünüyorsun? Biz, erken seçimleri ve koalisyonları tarihin kara çöplüğüne attık. İlk seçimde İzmir'deki çileyi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

'İZMİRLİ OLUN'

Eyyüp Kadir İnan, "Cemil Tugay, Ankara'daki dosyalar için bize hatırlatma yapıyor. Peki, CHP'li milletvekilleri neden bu şehir için dertlenmiyor, Ankara'daki dosyalar hakkında neden tek bir cümle dahi etmiyor? Çünkü İzmirli değiller. İzmir'de bir gece bile kalmamış olanları İzmir'den ithal milletvekili yaptılar. Bugün İzmir'i Cumhur İttifakı ve AK Parti milletvekilleri temsil ediyor. İzmir'de gençlerin ömrünün tükenmesini istemiyoruz. Siz ise trafikte bu şehrin ömrünü tüketiyorsunuz. Susuzlukla, temel yaşam hakkını İzmirlinin elinden alıyorsunuz. Masmavi körfezi kapkara hale getirerek bu şehre çile çektiriyorsunuz. İzmir'de yaşayan bir genç olarak buradan bir çağrıda bulunuyorum; Ey Cemil Tugay ve ilçe belediyeleri; İzmir'e karşı bir sorumluluğunuz varsa size bir ödev, İzmirli olun. İzmirli olmayan çapulcuları, Ali Mahir Başarırları, Veli Ağbabaları bu şehrin belediye koridorlarına sokmayın" dedi.

'KADROMUZLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

İzmir'de siyaset yaparken oy veren tüm seçmenlerin hakkını savunduklarını dile getiren İnan, "Hangi mücadelelerden geldiğimizi İzmir'in sokakları çok iyi bilir. Pavyon masalarında delege pazarlığıyla kongreler, kurultaylar yapıp genel başkan seçmişlerin eseri değiliz. Biz İstanbul'da yolsuzluğun ve rüşvetin kitabını yazanların eseri değiliz. Bizi çocukluktan alıp bu makamlara taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'ın evladı olma sorumluluğuyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

İZMİR'İN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GELİYORUZ'

Kentte yaşanan sorunlara değinen İnan, "Sayın Özgür Özel ve arkadaşları oy kaybettiği yerlerdeki hizmetlere baksın. İzmir'de çöp var, susuzluk var. Körfez kokuyor. Beyefendiler emekçilerin maaşını ödeyemiyor ama tropik adalarda tatile gidiyor. Belediye çalışanlarınız evine ekmek götüremezken, Phuket'te tatil yapıyorsanız işte sizin çapsızlığınızın sonucunu göstermek boynumuzun borcu. İlk yerel seçimlerde bunları tatile göndereceğiz. Belediye bütçesi ile değil kendi cebimizden göndereceğiz. Yeter ki İzmir'den uzak dursunlar. 25 yıl yan gelip yattılar. Şimdi yumurta kapıya gelince 'engelleniyoruz' diyorlar. Bu yalanları teker teker deşifre edeceğiz. DSİ'nin Manisa'da bir meselesi vardı, çözen biz olduk. Karşıyaka Stadı sorununu biz çözdük, opera binasıyla ilgili tıkanıklıkları da biz aştık. Mavişehir'e 2 milyar TL'lik opera binası yapmasını biliyorsunuz. Peki, Limontepe'deki, Kadifekale'deki, Cengizhan'daki çocuklar için ne yaptınız? Bu paraların nerelere transfer edildiğini herkes görecek. Sokak sokak çalışacağız. Şehrimizi geriye götüren bu anlayıştan kurtaracağız. Sayın Özgür Özel ve arkadaşları İzmir'e sadece düğüne gelip gidebilir ama biz İzmir'in sıkıntılarını çözmek için geliyoruz" açıklamalarında bulundu.

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTTI'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise konuşmasında AK Parti hükümeti döneminde kadınların iş gücüne katılım oranları konusunda bilgi verip, "İşine geldiğinde kadın hakları savunucusu, işine gelmediğinde kadın hakları celladı olan sözde batıcı-seküler muhalefet kanadını asla unutmayacağız. Okullarda, üniversitelerde kurulan ikna odalarını, başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi'ni mesken tutan CHP'yi unutmayacağız. AK Parti bu vesayetçi ve kadın haklarının üstüne çöreklenen karanlık zihniyeti adeta bir güneş gibi aydınlatarak dağıtmıştır. AK Parti hükümetlerinden önce kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken bugün 35,7. Parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısı 24 iken bugün 119. Kadın muhtarların sayısı 117 iken bugün 2001. AK Parti iktidarı boyunca; kadın valilerimizin sayısını 4 katına, kadın kaymakamlarımızın sayısını ise 3,7 katına çıkardık. 2002'de kadın büyükelçilerimizin sayısı sadece 14 iken, bugün 80 kadın büyükelçimiz var. 26 bini aşkın hakim ve Cumhuriyet Savcımızın 10 bin 372'si kadın yargı mensuplarımızdan oluşuyor" diye konuştu.

'GERÇEK KADIN SİYASETİ TALEBİ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da 'kadın hakları' söyleminin çok güçlü olduğunu ama kadınların hayatına değen siyasetin bulunmadığının altını çizerek, "Selçuk'ta beş çocuk yanarak hayatını kaybetti. O ilçenin belediye başkanı bir kadındı. Peki, o gün, o saatte, o kriz anında neredeydi? Bir kadın olarak, bir anne olarak, bir belediye başkanı olarak orada mıydı? Bu soruyu sormak kadın düşmanlığı değildir. Bu, gerçek kadın siyaseti talebidir. Kusura bakmayın ama kadın olmak, krizlerde ortadan kaybolma hakkı vermez. Siyaset, cinsiyetçiliğin, kişisel husumetlerin ve sınıfçı bakışların kürsüsü değildir" dedi.